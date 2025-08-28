Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Die Woltemade-Wende: VfB-Star vor Wechsel nach England

Auf dem Sprung nach England: Stuttgarts Stürmerstar Nick Woltemade. (Archivbild)
Auf dem Sprung nach England: Stuttgarts Stürmerstar Nick Woltemade. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Auf dem Sprung nach England: Stuttgarts Stürmerstar Nick Woltemade. (Archivbild)
Auf dem Sprung nach England: Stuttgarts Stürmerstar Nick Woltemade. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa
1. Bundesliga
Die Woltemade-Wende: VfB-Star vor Wechsel nach England
Christoph Lother, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dicke Überraschung im Transferpoker um Nick Woltemade: Stuttgarts Nationalstürmer wechselt doch noch - statt nach München aber in die Premier League. Geht alles klar, bekommt der VfB eine Rekordsumme.

Stuttgart.

Die Akte schien geschlossen, da ging sie noch mal auf: Der Poker um Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade hat kurz vor dem Ende der Transferperiode eine überraschende Wende genommen. Der 23 Jahre alte Stürmer geht aber nicht etwa vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München, sondern steht unmittelbar vor einem Wechsel zum englischen Spitzenclub Newcastle United.

"Kurz vor Schließung der Sommer-Transferperiode ist dem VfB Stuttgart das Angebot eines europäischen Clubs für einen sofortigen Transfer von Nick Woltemade zugegangen", teilte der DFB-Pokalsieger am Abend mit. Aufgrund der "Rahmenbedingungen dieses Angebots" sei der Torjäger für entsprechende Gespräche vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Bereits am Freitag erwartet der VfB eine Entscheidung.

Als Ablöse kassiert der schwäbische Bundesligist bis zu 90 Millionen Euro - vorausgesetzt, Woltemade besteht den für Freitag geplanten obligatorischen Medizincheck. Entsprechende Medienberichte decken sich mit dpa-Informationen. Zuerst hatte die "Daily Mail" darüber berichtet. Es ist davon auszugehen, dass sich der VfB bis zum Transferschluss am kommenden Montag noch um einen adäquaten Ersatz für seinen Shootingstar bemüht.

Thema doch nicht vom Tisch

Sollte der Transfer über die Bühne gehen, würde sich der harte Kurs, den der VfB in der Causa Woltemade bislang gefahren ist, auszahlen. Die Bayern hatten wochenlang um den Angreifer geworben, waren aber mit mehreren - vor allem niedrigeren - Angeboten beim DFB-Pokalsieger abgeblitzt.

Lässt Nick Woltemade nun doch noch ziehen: VfB-Sporvorstand Fabian Wohlgemuth. (Archivbild)
Lässt Nick Woltemade nun doch noch ziehen: VfB-Sporvorstand Fabian Wohlgemuth. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Lässt Nick Woltemade nun doch noch ziehen: VfB-Sporvorstand Fabian Wohlgemuth. (Archivbild)
Lässt Nick Woltemade nun doch noch ziehen: VfB-Sporvorstand Fabian Wohlgemuth. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa

Rund um den Supercup, den die Münchner vor knapp zwei Wochen in Stuttgart gewannen, hatten die VfB-Bosse Alexander Wehrle und Fabian Wohlgemuth das Thema zumindest aus ihrer Sicht weitgehend abgeräumt. "Die Akte ist geschlossen", hatte Vorstandschef Wehrle gesagt. Sportvorstand Wohlgemuth erklärte: "Das Thema ist vom Tisch." Woltemade werde auch in dieser Saison für den VfB spielen, beteuerten beide unisono. Auch in den Tagen danach waren sie von diesem Kurs nicht abgewichen.

Woltemade trifft beim Drama in Braunschweig

Ob von Wehrle, Wohlgemuth, Sportdirektor Christian Gentner oder Trainer Sebastian Hoeneß - von allen Seiten gab es zuletzt Lob für Woltemades professionelles Verhalten. Der Spieler hatte den Club frühzeitig in diesem Sommer über seinen Wechselwunsch informiert und war sich mit den Bayern bereits einig. Der VfB ließ Woltemade aber nicht aus seinem bis 2028 gültigen Vertrag raus - und der Stürmer sich trotzdem nicht hängen.

Beim dramatischen Erstrunden-Sieg im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig am Dienstag traf Woltemade sowohl aus dem Spiel heraus als auch später im Elfmeterschießen. Zuvor war er in den ersten Pflichtspielen der Saison torlos geblieben und hatte gegen die Bayern eine riesige Chance vergeben.

Abschied aus Stuttgart: Coach Sebastian Hoeneß muss künftig auf Nick Woltemade verzichten.
Abschied aus Stuttgart: Coach Sebastian Hoeneß muss künftig auf Nick Woltemade verzichten. Bild: Swen Pförtner/dpa
Abschied aus Stuttgart: Coach Sebastian Hoeneß muss künftig auf Nick Woltemade verzichten.
Abschied aus Stuttgart: Coach Sebastian Hoeneß muss künftig auf Nick Woltemade verzichten. Bild: Swen Pförtner/dpa

Transfer-Saga des Sommers

Jetzt, wo alles danach aussah, als würde Woltemade zähneknirschend bleiben, geht er also doch. Statt an die Isar zieht es den Torschützenkönig der zurückliegenden U21-Europameisterschaft auf die Insel. Wirtschaftlich ist es ein riesiger Erfolg für den VfB, der Woltemade erst vor einem Jahr ablösefrei von Werder Bremen geholt hatte und dessen bisheriger Rekordverkauf Benjamin Pavard 2019 für rund 35 Millionen Euro gewechselt war - übrigens zu den Bayern.

Sportlich ist der sich abzeichnende Abgang des Bundesliga-Senkrechtstarters womöglich aber ein herber Verlust für die Stuttgarter, die am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Borussia Mönchengladbach treffen. Coach Hoeneß dürfte auf einen neuen Stürmer pochen, doch die Zeit auf dem Transfermarkt drängt.

Der Woltemade-Poker war einen ganzen Sommer über das Topthema auf dem nationalen Transfermarkt. Bayern-Patron Uli Hoeneß und der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus lieferten sich ein Verbal-Duell ob der angeblich angemessenen Ablösesumme, Woltemade-Berater Danny Bachmann kritisierte den VfB für sein Veto scharf - und nun gibt's doch noch die Wende. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14.08.2025
5 min.
Pikanter Transfer-Poker: Platzt Woltemades Wechselwunsch?
Erzielte vorige Saison zwölf Bundesliga-Tore für Stuttgart: Nick Woltemade.
Es sind turbulente Tage vor dem Supercup. Der VfB Stuttgart lässt Nationalspieler Woltemade nicht zum FC Bayern gehen. Der Berater haut öffentlich auf den Tisch, den die Münchner zu verlassen drohen.
Christoph Lother, Maximilian Wendl und Klaus Bergmann, dpa
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
15:19 Uhr
6 min.
"Herber Verlust": Der Woltemade-Wechsel und die Folgen
Steht vor einem Abschied aus Stuttgart: Nick Woltemade. (Archivbild)
Nick Woltemade hat sich auf den Weg nach England gemacht - und nicht etwa nach München. Der bevorstehende Transfer löst bei VfB-Coach Hoeneß kaum Begeisterung aus - und hat Folgen für viele Seiten.
Maximilian Wendl, Christoph Lother und Sebastian Stiekel, dpa
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel