1. Bundesliga
Diekmeier-Tränen bei Krebs-Aktion im HSV-Stadion
Der Fußball rückt für einen Augenblick in den Hintergrund. Ex-Profi Dennis Diekmeier spricht im Volksparkstadion über die Krebserkrankung seiner Tochter.

Hamburg.

Als es um seine 14 Jahre alte krebskranke Tochter Delani geht, hat Dennis Diekmeier bei seiner Rückkehr ins Hamburger Volksparkstadion Tränen in den Augen. "Vor einem Jahr war unser Leben in Ordnung. Im Januar wurde uns der Boden unter den Füßen weggerissen", sagte der ehemalige HSV-Profi. "Man kann gar nicht beschreiben, was das für eine Familie bedeutet. Meine Tochter ist so ein toller Mensch. Sie kämpft jeden Tag brutal. Der Reitsport gibt ihr viel Kraft. Riesen-Respekt, wie sie das macht."

"Wir gegen Krebs - Vorsorge kann Leben retten" - zu dieser gemeinsamen Aktion des HSV, dem Sponsor HanseMerkur und einer Krebs-Selbsthilfeorganisation war der 35-Jährige zurückgekommen. Vor dem Anpfiff der Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund (1:1) sprach Diekmeier im mit 57 000 Zuschauern ausverkauften Stadion über seine Tochter. Der HSV spielte mit einem "yeswecan!cer"-Trikot. "Riesen-Respekt an den HSV, an die HanseMerkur. Wir wollen damit zeigen, dass die Leute früher zur Vorsorge gehen", sagte Diekmeier.

HSV-Trikot für Diekmeier-Tochter

Später gibt es ein von allen HSV-Profis unterschriebenes Trikot für Delani. Vor der Sky-Kamera kämpft da auch Fernsehmann Patrick Wasserziehr mit den Tränen. "Wir sind mit unseren Gedanken bei Delani. Sie ist 14. Ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen. Dieses Trikot ist für Delani, das ist für dich. Es ist viel größer als Fußball. Der HSV ist eine Familie."

"Wir probieren", sagt Diekmeier, "jeden Tag, das positiv anzugehen. Wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass sie das schafft. Sie ist eine brutale Kämpferin. Was sie für eine Lebensfreude mit dieser Krankheit ausstrahlt, ist enorm." (dpa)

