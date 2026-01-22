MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Diese ungewöhnliche Tour plant Extrembergsteiger Jörg Stingl aus Chemnitz

Jörg Stingl vor dem Mount Everest.
Jörg Stingl vor dem Mount Everest. Bild: Privat
Jörg Stingl vor dem Mount Everest.
Jörg Stingl vor dem Mount Everest. Bild: Privat
 3 Bilder
Sport-Mix
Diese ungewöhnliche Tour plant Extrembergsteiger Jörg Stingl aus Chemnitz
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf die höchsten Berge klettern oder von Insel zu Insel zu schwimmen: Auch mit 64 Lenzen liebt der Everest-Bezwinger das Abenteuer. Im Herbst wird es idyllisch – aber auch gefährlich?

Als Jörg Stingl jüngst auf dem Arthroskopie-, Gelenk- und Sport-Symposium am Fichtelberg einen Vortrag hielt, ging an einer Stelle ein Raunen durch die versammelte Ärzteschaft: Der Chemnitzer Extrembergsteiger erzählte von einem unangenehmen Tag bei minus 43 Grad Celsius in der Antarktis, einem im Schneesturm nicht mehr auffindbaren Camp und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
25.02.2025
6 min.
Zeitplan, Zuschauer-Massen, Historie und ein handfester Skandal: Was Sie vor der nordischen Ski-WM in Trondheim wissen sollten
Das Skistadion Granasen und der handfeste Skandal von 1997.
Am Donnerstag werden die ersten Medaillen vergeben. „Freie Presse“ blickt auf die zweiten Welttitelkämpfe in der Region Tröndelag voraus, beantwortet Fragen zur Gegenwart und zur Geschichte.
Thomas Prenzel
31.07.2025
5 min.
Extrembergsteiger Kobusch nach tragischem Unglück von Laura Dahlmeier: „Jedes Jahr stirbt ein Freund“
Bergsteiger Jost Kobusch verfolgt die Mission, im Winter allein und ohne Sauerstoff den Mount Everest zu besteigen.
Nach dem tödlichen Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier spricht Bergsteiger Jost Kobusch (33) über die Schattenseiten des Sommers in den Bergen. Warum der Tod für ihn als Extrembergsteiger zum Job gehört und er glaubt, dass jetzt noch mehr Kletterer das Risiko suchen.
Nicole Jähn
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel