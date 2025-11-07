Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dietz, Neid und Fitschen neue Ehrenspielführer beim DFB

Bernard Dietz (l) wird von Jürgen Klinsmann und DFB-Präsident Bernd Neuendorf für die Ernennung zum Ehrenspielführer gratuliert.
Bernard Dietz (l) wird von Jürgen Klinsmann und DFB-Präsident Bernd Neuendorf für die Ernennung zum Ehrenspielführer gratuliert. Bild: Arne Dedert/dpa
Bernard Dietz (l) wird von Jürgen Klinsmann und DFB-Präsident Bernd Neuendorf für die Ernennung zum Ehrenspielführer gratuliert.
Bernard Dietz (l) wird von Jürgen Klinsmann und DFB-Präsident Bernd Neuendorf für die Ernennung zum Ehrenspielführer gratuliert. Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Dietz, Neid und Fitschen neue Ehrenspielführer beim DFB
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur wenige ehemalige Spielerinnen und Spieler der deutschen Fußball-Nationalteams werden auch Ehrenspielführer. Jetzt hat der DFB drei Namen neu in die ruhmreiche Liste aufgenommen.

Frankfurt/Main.

Bernard Dietz, Silvia Neid und posthum Doris Fitschen sind zu Ehrenspielführern der deutschen Fußball-Nationalteams ernannt worden. "Die Ehrung für dich heute ist längst, längst überfällig", sagte Laudator und Ex-Weltmeister Jürgen Klinsmann beim DFB-Bundestag in Frankfurt/Main über den langjährigen Duisburger Dietz. Der Europameister von 1980 kämpfte bei der Ehrung mit den Tränen.

80er-Mannschaft "bisschen untergegangen" 

Der 77 Jahre alte Dietz ist der siebte Ehrenspielführer bei den Männern nach Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm. "Sie ist irgendwo ein bisschen untergegangen, diese 80er-Mannschaft", sagte Klinsmann. Sie sei im Schatten der "72er und 74er-Mannschaft mit dem großen Kaiser und natürlich der 90er-Mannschaft" gestanden. Dietz bestritt 53 Länderspiele.

Silvia Neid mit Titeln als Spielerin und Trainerin 

Bei den Frauen waren bisher Bettina Wiegmann und Birgit Prinz Ehrenspielführerinnen. Die 61 Jahre alte Neid wurde als Spielerin dreimal Europameisterin. Als Bundestrainerin führte sie die deutschen Fußballerinnen 2007 zum WM-Titel und 2016 zu Olympia-Gold. Zudem gewann sie mit den DFB-Frauen zweimal die Europameisterschaft. 

Fitschen war im März nach langer schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren gestorben. Die 144-fache Nationalspielerin holte drei EM-Titel und 2000 Olympia-Bronze. Sie wurde oft als "weibliche Franz Beckenbauer" bezeichnet - was sie doof fand. Zuletzt war Fitschen Managerin der DFB-Auswahl und später beim Verband. Die Auszeichnung bei der Versammlung nahm ihr Sohn Leo entgegen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:19 Uhr
1 min.
Bernd Neuendorf als DFB-Präsident wiedergewählt
Bernd Neuendorf, hier mit der bisherigen Generalsekretärin Heike Ullrich, bleibt DFB-Präsident.
Bernd Neuendorf führt den Deutschen Fußball-Bund für weitere vier Jahre als Präsident an. Der 64-Jährige wurde auf dem Bundestag des Verbandes in Frankfurt am Main ohne Gegenkandidaten...
12:19 Uhr
1 min.
Deutschlandticket: Bundestag sichert Finanzierung bis 2030
Der Bundestag hat weitere Zuschüsse zum Deutschlandticket bis 2030 beschlossen. (Archivbild)
Das beliebte Monats-Abo für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland soll erhalten bleiben. Eine dafür geplante Absicherung mit öffentlichen Zuschüssen nimmt die vorletzte Hürde.
18:00 Uhr
2 min.
Hitzfeld, Dietz und Wunderlich in Hall of Fame des Fußballs
Auch Bernard Dietz wird in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. (Archivbild)
Es gibt drei Zugänge für die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs. 56 Männer und Frauen gehören dem exquisiten Kreis nun an.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06:12 Uhr
3 min.
Klinsmann lobt DFB: "Unglaublich hohes Ansehen"
Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht den deutschen Fußball auf einem guten Weg. (Archivbild)
Der Deutsche Fußball-Bund mit Präsident Bernd Neuendorf an der Spitze will auf dem Bundestag in Frankfurt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Jürgen Klinsmann macht dem Verband Mut.
Mehr Artikel