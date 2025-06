Direkt von der Club-WM: Hertha leiht Bayern-Talent aus

Bayern-Talent Maurice Krattenmacher wechselt per Leihe zur Hertha. Die 2. Liga kennt der aufstrebende 19-Jährige dank seiner vorherigen Station gut. Bei den Berlinern könnte er eine Lücke füllen.

Berlin. Fußball-Zweitligist Hertha BSC verstärkt sich mit einem Toptalent von Rekordmeister Bayern München. Der 19 Jahre alte Maurice Krattenmacher wechselt per Leihe für ein Jahr in die Hauptstadt, wie die Berliner mitteilten. Der Offensivspieler war zuletzt noch mit dem deutschen Meister bei der Club-WM in den USA unterwegs. Zum Einsatz kam Krattenmacher nicht.

"Maurice ist ein sehr spannender Spieler und verfügt trotz seines jungen Alters schon über reichlich Erfahrung. Er verleiht unserer Offensive mit seiner Kreativität und Unbekümmertheit zusätzliche Komponenten und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat", erklärte Sportdirektor Benjamin Weber.

Zuletzt Leistungsträger beim SSV Ulm

Krattenmacher kennt die 2. Liga gut: In der vergangenen Saison hatten die Bayern das umworbene Talent, das 2024 aus Unterhaching kam, an den SSV Ulm verliehen. Dort gehörte er mit 33 Pflichtspieleinsätzen (drei Tore, acht Vorlagen) zu den Leistungsträgern des Absteigers. Das entging auch den Bayern nicht, die den deutschen Juniorennationalspieler nach Saisonende vorzeitig aus Ulm zurückholten. Jetzt soll er sich in Berlin weiterentwickeln.

Krattenmacher könnte Maza-Lücke bei Hertha füllen

Für die Hertha ist es ein kleiner Coup: Der Zehner, an dem auch viele andere Clubs interessiert gewesen sein sollen, könnte eine Lücke füllen. Die Berliner haben im Sommer Kreativspieler Ibrahim Maza an Bayer Leverkusen verloren.

Hertha-Trainer Stefan Leitl hatte zuletzt davon gesprochen, dass man diesen Abgang kompensieren müsse. Dabei könnte Krattenmacher nun helfen. Für die Position hinter den Spitzen kommen allerdings auch Leistungsträger Michael Cuisance und Kevin Sessa infrage. (dpa)