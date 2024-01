Diskriminierende Fan-Äußerungen: Aue muss 23.000 Euro zahlen

Aue.

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erneut sanktioniert worden. Wegen eines diskriminierenden unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in der Partie gegen den Halleschen FC im September müssen die Erzgebirger 23.000 Euro Strafe zahlen. In der Partie hatten Auer Anhänger ein Spruchband mit diskriminierendem Inhalt gezeigt. Zudem riefen einige von ihnen in der 85. Minute einen diskriminierenden Spruch in Richtung der Hallenser Fans. (dpa)