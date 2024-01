Djokovic in Melbourne im Schongang ins Viertelfinale

Novak Djokovic kommt in Melbourne ins Rollen. Gegen einen Franzosen bestimmt er das Geschehen nach Belieben. Der Serbe ist wieder in Titelform.

Melbourne.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt Novak Djokovic bei den Australian Open immer besser in Schwung. Im Achtelfinale deklassierte der Titelverteidiger in Melbourne den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:0, 6:0, 6:3 und zeigte dabei seine bislang beste Turnierleistung in diesem Jahr.