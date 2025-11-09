Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Doan schießt Frankfurt zum Sieg gegen Mainz

Erzielte das Siegtor für Frankfurt: Ritsu Doan.
Erzielte das Siegtor für Frankfurt: Ritsu Doan. Bild: Arne Dedert/dpa
Eintracht Frankfurt und Mainz 05 lieferten sich ein umkämpftes Rhein-Main-Duell.
Eintracht Frankfurt und Mainz 05 lieferten sich ein umkämpftes Rhein-Main-Duell. Bild: Arne Dedert/dpa
Erzielte das Siegtor für Frankfurt: Ritsu Doan.
Erzielte das Siegtor für Frankfurt: Ritsu Doan. Bild: Arne Dedert/dpa
Eintracht Frankfurt und Mainz 05 lieferten sich ein umkämpftes Rhein-Main-Duell.
Eintracht Frankfurt und Mainz 05 lieferten sich ein umkämpftes Rhein-Main-Duell. Bild: Arne Dedert/dpa
1. Bundesliga
Doan schießt Frankfurt zum Sieg gegen Mainz
Eric Dobias, dpa
Das Rhein-Main-Duell nimmt erst nach dem Wechsel Fahrt auf. Am Ende jubeln die Gastgeber.

Frankfurt/Main.

Ein Geniestreich von Ritsu Doan hat Eintracht Frankfurt im 35. Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga einen umjubelten 1:0 (0:0)-Sieg gegen den FSV Mainz 05 beschert. Vor 59.000 Zuschauern traf der Japaner in der 81. Minute nach einem tollen Solo und sicherte den Hessen zum Abschluss des 10. Spieltages drei wichtige Punkte. 

Mit nun 17 Punkten wahrten die Frankfurter, bei denen der im Sommer aus Mainz gekommene Nationalstürmer Jonathan Burkardt gegen seine alten Kollegen kaum in Erscheinung trat, als Tabellensiebter den Anschluss an die internationalen Plätze. Mainz bleibt mit fünf Zählern als Vorletzter auf einem Abstiegsrang.

Keine Höhepunkte in Halbzeit eins

Eine personelle Überraschung gab es vor dem Anpfiff. Erstmals seit Dezember 2024 durfte Mahmoud Dahoud bei der Eintracht von Beginn an ran. Der Mittelfeldspieler war einer von vier Neuen in der Startelf gegenüber dem torlosen Remis beim italienischen Meister SSC Neapel in der Champions League. Auch Mainz-Trainer Bo Henriksen veränderte seine Formation nach dem 2:1 gegen AC Florenz in der Conference League auf vier Positionen.

Trotz der vielen frischen Kräfte in beiden Teams tat sich auf dem Rasen zunächst wenig. Zwar wurde um jeden Ball verbissen gekämpft. Doch mit dem Spielgerät so richtig etwas anfangen konnte keiner der Rivalen, denen es im letzten Drittel an kreativen Ideen und der nötigen Präzision fehlte. So blieben Höhepunkte in der ersten Halbzeit aus, was die Eintracht-Fans zur Pause mit vereinzelten Pfiffen quittierten. 

Lediglich 2:1 Ecken für Frankfurt zeugten von der Offensivschwäche der Nachbarn, die sich in der Vergangenheit oft rasante Duelle geliefert hatten. Ein weiterer Beleg für die Harmlosigkeit: Im 6.516. Bundesligaspiel seit Beginn der Datenerfassung gab es in der ersten Halbzeit erstmals nur einen Torschuss. 

Frankfurt mit mehr Schwung 

Das änderte sich nach dem Wechsel. Die Eintracht agierte nun viel druckvoller und erarbeitete sich erste Chancen, die Ansgar Knauff zweimal jedoch nicht verwerten konnte. Nach gut einer Stunde musste der Flügelspieler seinen Platz für Mario Götze räumen.

Kaum in Erscheinung trat Eintracht-Stürmer Burkardt, der von den Mainzern weitgehend kalt gestellt wurde. Dafür brachte der eingewechselte Jean-Matteo Bahoya mehr Angriffsschwung. Doch auch er schaffte bei einem Konter nicht die erlösende Führung. 

Die gelang schließlich Doan. Der Neuzugang aus Freiburg versetzte am Strafraumeck gleich zwei Gegenspieler und ließ Mainz-Torwart Robin Zentner mit einem Flachschuss ins lange Eck keine Chance. Wenig später hätte Elye Wahi alles klarmachen können, scheiterte völlig frei aber an Zentner. So mussten die Frankfurter noch etwas zittern, ehe sie den verdienten Sieg bejubeln konnten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
