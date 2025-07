Doch kein Zwangsabstieg: Olympique Lyon bleibt erstklassig

Olympique Lyon muss nun doch nicht aus der Ligue 1 in Frankreich absteigen. Der Club hat mit einer Berufung Erfolg - muss aber mit Auflagen leben.

Lyon.

Der Zwangsabstieg von Frankreichs ehemaligem Serienmeister Olympique Lyon in die Zweitklassigkeit ist aufgehoben worden. "Wir bleiben in der Ligue 1", schrieb der Club in einem Post auf der Plattform X. Man begrüße die heute getroffene Entscheidung der französischen Fußball-Finanzaufsicht DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), "den Verein in der Ligue 1 zu halten".