Doping? Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl tappt in Hustensaftfalle und hofft auf Freispruch

Bekommt der Deutsche Skiverband (DSV) einen zweiten Fall Denise Herrmann? Das Thüringer Loipen-Ass wurde positiv getestet.

Mitten in der Olympiavorbereitung gibt es Dopingwirbel um Deutschlands beste Skilangläuferin Victoria Carl. Der Deutsche Skiverband (DSV) ging am Mittwoch in die Offensive und veröffentlichte eine Pressemitteilung. Demnach hat Victoria Carl einen Tag nach ihrem Rennen bei der Militär-Weltmeisterschaft am 25. März in Ulrichen/Schweiz den...