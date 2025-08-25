Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dortmunds Abwehrspieler Mané für ein Spiel gesperrt

Filippo Mané ist vom DFB für ein Spiel gesperrt worden.
Filippo Mané ist vom DFB für ein Spiel gesperrt worden. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Filippo Mané ist vom DFB für ein Spiel gesperrt worden.
Filippo Mané ist vom DFB für ein Spiel gesperrt worden. Bild: Christoph Reichwein/dpa
1. Bundesliga
Dortmunds Abwehrspieler Mané für ein Spiel gesperrt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

BVB-Profi Filippo Mané sieht im turbulenten Spiel gegen St. Pauli in der Schlussphase die Rote Karte. Das hat weitere Konsequenzen durch das DFB-Sportgericht.

Dortmund.

Borussia Dortmund muss ein Ligaspiel auf Filippo Mané verzichten. Mit dieser Sperre ahndete das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das unsportliche Verhalten des 20 Jahre alte Abwehrspielers während der Bundesligapartie beim FC St. Pauli (3:3) am vergangenen Samstag. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck hatte Mané in der 85. Minute nach einer Notbremse mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Das Urteil ist rechtskräftig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
"Tut einfach auf Dauer weh": BVB hadert nach Doppel-K.o.
Enttäuschung in Gelb: Julian Brandt und der BVB.
Borussia Dortmund liegen die Liga-Auftakte eigentlich - zumindest in den vergangenen zehn Jahren. Am Millerntor findet die Serie ein Ende. Dabei führt der BVB bis kurz vor Schluss deutlich.
Felix Schröder, dpa
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:30 Uhr
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
21.08.2025
2 min.
BVB vor Ligastart: Hoffen auf Couto, Interesse an Anselmino
Couto wurde am Knie getroffen.
Nach dem 1:0-Pokalsieg in Essen bleibt BVB-Coach Kovac entspannt. Der Personalstand sei keineswegs beunruhigend.
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel