Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich

Niko Kovac sprach vor der Partie in Augsburg auch über seinen Abwehrchef Nico Schlotterbeck.
Niko Kovac sprach vor der Partie in Augsburg auch über seinen Abwehrchef Nico Schlotterbeck. Bild: Tom Weller/dpa
Niko Kovac sprach vor der Partie in Augsburg auch über seinen Abwehrchef Nico Schlotterbeck.
Niko Kovac sprach vor der Partie in Augsburg auch über seinen Abwehrchef Nico Schlotterbeck. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Augsburg fehlt Nico Schlotterbeck dem BVB wegen einer Erkältung. Und kommende Woche gegen Manchester mit Erling Haaland? Trainer Niko Kovac hält sich mit einer Prognose noch zurück.

Augsburg.

Borussia Dortmund muss möglicherweise auch im Champions-League-Auswärtsspiel bei Manchester City auf Abwehrchef Nico Schlotterbeck verzichten. Er wisse noch nicht, ob der Nationalspieler am kommenden Mittwoch gegen den englischen Topclub wieder dabei sein könne, sagte BVB-Trainer Niko Kovac vor der Bundesliga-Partie beim FC Augsburg.

Für das Duell mit den Augsburgern hatte sich Schlotterbeck wegen einer Erkältung abgemeldet. "Er lag heute flach und war nicht einsatzbereit", sagte Kovac bei Sky über den 25-Jährigen. Schlotterbeck präsentiert sich seit Wochen in starker Form. Gegen City mit dem ebenfalls bestens aufgelegten Torjäger und Ex-Borussen Erling Haaland könnten die Schwarz-Gelben ihren defensiven Anführer gut brauchen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
04.10.2025
2 min.
Wegen Schlotterbeck: Kovac-Botschaft an Nagelsmann
Nico Schlotterbeck ist zurück beim BVB und in der kommenden Woche auch in der Nationalmannschaft.
Seit zwei Wochen ist BVB-Kapitän Nico Schlotterbeck zurück auf dem Feld und ist nun auch wieder heiß auf die Nationalmannschaft. Dortmund-Coach Niko Kovac bremst aber noch.
22:52 Uhr
4 min.
Dortmunder Arbeitssieg nach Augsburger Torgeschenk
Voller Einsatz am Spielfeldrand: FCA-Coach Sandro Wagner.
Niko Kovac gewinnt das Trainer-Duell mit seinem Ex-Spieler Sandro Wagner. Aber das 1:0 des BVB ist kein Glanzstück. Torjäger Serhou Guirassy beendet glücklich seine Torflaute.
Klaus Bergmann, dpa
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel