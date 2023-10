Draisaitl hofft auf Nationalteam mit allen Topstars

Edmonton. Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat sich begeistert über die Qualität der deutschen Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NHL gezeigt.

"Überragend für das deutsche Eishockey. Darauf haben wir lange gewartet", erklärte der Weltklasse-Akteur der Edmonton Oilers in einer Medienrunde und äußerte zudem einen großen Wunsch: "Ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle zusammen für Deutschland spielen."

Neben dem 27 Jahre alten Kölner, der 2020 zum wertvollsten Profi in der besten Eishockey-Liga der Welt gewählt wurde, werden sieben weitere DEB-Profis in der NHL auf Puckjagd gehen. Die Saison startet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit. Mit Tim Stützle (21 Jahre/Ottawa Senators) sowie den Vizeweltmeistern Moritz Seider (22/Detroit Red Wings) und JJ Peterka (21/Buffalo Sabres) stehen drei junge Profis auf dem Sprung in die Weltklasse.

Torhüter Philipp Grubauer (31/Seattle Kraken) ist nach dem Karriere-Ende von Thomas Greiss der einzige deutsche NHL-Keeper. Nico Sturm (28), der vor dem NHL-Debüt stehende Leon Gawanke (24/beide San Jose Sharks) und Lukas Reichel (21/Chicago Blackhawks) komplettieren das deutsche NHL-Aufgebot. "Sie haben wichtige Rollen in ihren Mannschaften. Es zeigt, dass wir wichtige Arbeit geleistet haben", meinte Draisaitl. (dpa)