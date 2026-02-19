MENÜ
  Dramatisches Rennen: Deutsche Kombinierer scheitern nach Stürzen im Schneegestöber

Große Enttäuschung im Ziel: Nach zwei Stürzen belegen Vinzenz Geiger (links) und Johannes Rydzek im Teamsprint der Nordischen Kombination nur Platz 5.
Große Enttäuschung im Ziel: Nach zwei Stürzen belegen Vinzenz Geiger (links) und Johannes Rydzek im Teamsprint der Nordischen Kombination nur Platz 5. Bild: Daniel Karmann/dpa
Große Freude nach dem Springen: Johannes Rydzek war nach seinem Sprung im dichten Schneefall in Führung gegangen, das blieb auch so nach dem Sprung von Vinzenz Geiger.
Große Freude nach dem Springen: Johannes Rydzek war nach seinem Sprung im dichten Schneefall in Führung gegangen, das blieb auch so nach dem Sprung von Vinzenz Geiger. Bild: Matthias Schrader/AP/dpa
Die Medaillengewinner im Teamsprint: die norwegischen Olympiasieger Jens Luraas Oftebro (hinten Mitte) und Andreas Skoglund (vorn M.), die Zweitplatzierten Ilkka Herola (l.) und Eero Hirvonen (2.v.l.) aus Finnland und die drittplatzierten Österreicher Johannes Lamparter (hinten r.) und Stefan Rettenegger.
Die Medaillengewinner im Teamsprint: die norwegischen Olympiasieger Jens Luraas Oftebro (hinten Mitte) und Andreas Skoglund (vorn M.), die Zweitplatzierten Ilkka Herola (l.) und Eero Hirvonen (2.v.l.) aus Finnland und die drittplatzierten Österreicher Johannes Lamparter (hinten r.) und Stefan Rettenegger. Bild: Daniel Karmann/dpa
Wintersport
Dramatisches Rennen: Deutsche Kombinierer scheitern nach Stürzen im Schneegestöber
Von Katja Sturm
Nach dem Springen liegen Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek in Führung. Doch bei dichtem Schneefall können sie sich nicht belohnen. Das Langlaufrennen wird für sie zu einer großen Enttäuschung.

Dicke Flocken waren seit dem Morgen unentwegt vom Himmel gefallen. Die Schneedecke im Langlaufstadion von Tesero war so hoch, dass ein Dutzend Freiwilliger sie im Zielbereich noch mehrfach auf Brettern hin- und hergleitend plattdrücken musste, während das abschließende Rennen im Teamsprint der Nordischen Kombinierer schon lief. Den Fluch, der...
