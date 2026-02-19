Dramatisches Rennen: Deutsche Kombinierer scheitern nach Stürzen im Schneegestöber

Wintersport
Nach dem Springen liegen Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek in Führung. Doch bei dichtem Schneefall können sie sich nicht belohnen. Das Langlaufrennen wird für sie zu einer großen Enttäuschung.
Dicke Flocken waren seit dem Morgen unentwegt vom Himmel gefallen. Die Schneedecke im Langlaufstadion von Tesero war so hoch, dass ein Dutzend Freiwilliger sie im Zielbereich noch mehrfach auf Brettern hin- und hergleitend plattdrücken musste, während das abschließende Rennen im Teamsprint der Nordischen Kombinierer schon lief. Den Fluch, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.