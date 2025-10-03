Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dreesen: "Können uns jeden Transfer leisten, den wir wollen"

Bayern-Chef Dreesen: Ausgezeichnete Kapitalquote beim FC Bayern
Bayern-Chef Dreesen: Ausgezeichnete Kapitalquote beim FC Bayern Bild: Harry Langer/dpa
Bayern-Chef Dreesen: Ausgezeichnete Kapitalquote beim FC Bayern
Bayern-Chef Dreesen: Ausgezeichnete Kapitalquote beim FC Bayern Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Dreesen: "Können uns jeden Transfer leisten, den wir wollen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Chef des deutschen Rekordmeisters spricht über die Finanzlage des Rekordmeisters - auch im Vergleich zur internationalen Konkurrenz.

München.

Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen wehrt sich gegen die Behauptung, der deutsche Fußball-Rekordmeister könne sich keine Wunschspieler mehr leisten. "Wir können uns jeden Transfer leisten, den wir machen wollen. Wir haben eine ausgezeichnete Kapitalquote, dem FC Bayern geht es sehr gut", sagte der 58-Jährige in der "Welt am Sonntag": "Aber wir wollen einen Spieler bezahlen können - ohne zur Bank rennen zu müssen. Das ist nicht die DNA des FC Bayern."

Zuletzt hatten die Bayern im Werben um des Ex-Leverkusener Florian Wirtz (jetzt FC Liverpool) und des Ex-Stuttgarter Nick Woltemade (Newcastle United) den Kürzeren gezogen. 

Dreesen wies darauf hin, dass die internationale Konkurrenz gerade in der Premier League durch die TV-Gelder finanziell deutliche Vorteile hätte. "Der Tabellenletzte der englischen Liga hat mit 125 Millionen Euro 60 Millionen mehr Medien-Einnahmen als wir. Liverpool hat 200, der FC Barcelona und Real Madrid jeweils 160", sagte Dreesen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
2 min.
Rummenigge zu Woltemade-Poker: VfB hat "Idioten gefunden"
Karl-Heinz Rummenigge spricht über sein Alter.
80 oder 90 Millionen Euro für Nick Woltemade? Das hält Bayerns langjähriger Boss Karl-Heinz Rummenigge für Unsinn - und äußert dies mit klaren Worten.
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
13.09.2025
2 min.
"Wo ist das ein Problem?" Dreesen nimmt Hoeneß in Schutz
Jan-Christian Dreesen
Uli Hoeneß sorgt mit einigen Aussagen für Wirbel rund um den FC Bayern. Der Vorstandschef nimmt das gelassen - und hofft auf "ein bisschen mehr Lässigkeit und Leichtigkeit à la Franz".
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
Mehr Artikel