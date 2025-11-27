Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Drei Jahre Stadionverbot nach Affengesten in England

Largie Ramazani wurde rassistisch beleidigt. (Archivfoto) Bild: Bruno Fahy/Belga/dpa
Largie Ramazani wurde rassistisch beleidigt. (Archivfoto) Bild: Bruno Fahy/Belga/dpa
Ein Fußballfan wird in England nach einer rassistischen Entgleisung bestraft. Er darf für lange Zeit kein Stadion mehr betreten.

Leeds.

Ein Fan des englischen Fußball-Clubs AFC Sunderland ist wegen einer rassistischen Beleidigung mit einem dreijährigen Stadionverbot belegt worden. Der 66-Jährige hatte sich zuvor selbst schuldig bekannt, die Profis Ethan Ampadu und Largie Ramazani von Leeds United diffamiert zu haben. Der Vorfall hatte sich nach dem 2:1-Heimsieg von Leeds gegen Sunderland im Februar dieses Jahres in der zweiten englischen Liga ereignet. Am Saisonende waren beiden Clubs in die Premier League aufgestiegen.

Polizisten hatten beobachtet, wie der Mann Affengesten in Richtung der Spieler machte, als diese gerade den Platz verließen. Der Vorfall wurde auch dem Schiedsrichter gemeldet. "Leeds United, Ethan Ampadu und Largie Ramazani möchten sich bei der Polizei von West Yorkshire für ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit bedanken. Rassismus hat im Fußball und in der Gesellschaft keinen Platz", hieß es in einem Statement des Clubs um den deutschen Trainer Daniel Farke.

(dpa)

