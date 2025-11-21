Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Drei Spiele-Sperre: Bayern in Königsklasse lange ohne Díaz

Luis Díaz wurde für drei Spiele gesperrt. (Archivbild)
Fußball
Drei Spiele-Sperre: Bayern in Königsklasse lange ohne Díaz
Die UEFA hat nach dem Platzverweis aus dem PSG-Spiel die Sperre für Luis Díaz bekanntgegeben. Der Kolumbianer fehlt den Bayern in der Champions League lange.

München.

Der FC Bayern München muss in der Champions League doch länger als gedacht auf Stürmer Luis Díaz verzichten. Die Europäische Fußball-Union sperrte den Kolumbianer nach seiner Roten Karte im Spiel bei Paris Saint-Germain für drei Spiele. Das geht aus den offiziellen Dokumenten der UEFA hervor. Die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters waren zunächst von einer Ein-Spiele-Sperre ausgegangen.

Díaz war beim 2:1-Sieg der Münchner bei PSG am 4. November nach einem Foul an Achraf Hakimi des Feldes verwiesen worden. Zuvor hatte der 28-Jährige beide Bayern-Tore erzielt. Sollte die Sperre so bestehen bleiben, würde Díaz der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany beim FC Arsenal, gegen Sporting Lissabon und gegen Union Saint-Gilloise fehlen. (dpa)

