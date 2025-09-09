Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Drei Treffer von Tresoldi: U21 besiegt Lettland mit 5:0

Hattrick-Torschütze Nicolo Tresoldi jubelt mit den Teamkollegen über seinen Treffer zum 2:0.
Hattrick-Torschütze Nicolo Tresoldi jubelt mit den Teamkollegen über seinen Treffer zum 2:0. Bild: Jens Büttner/dpa
Hattrick-Torschütze Nicolo Tresoldi jubelt mit den Teamkollegen über seinen Treffer zum 2:0.
Hattrick-Torschütze Nicolo Tresoldi jubelt mit den Teamkollegen über seinen Treffer zum 2:0. Bild: Jens Büttner/dpa
Fußball
Drei Treffer von Tresoldi: U21 besiegt Lettland mit 5:0
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Trainer Di Salvo ist das erste Pflichtspiel nach der EM-Finalpleite im Sommer ein besonderes. Lettland stellt die Deutschen aber vor keine große Herausforderung.

Rostock.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei einer Galavorstellung mit dem überragenden Stürmer Nicolo Tresoldi ihren Start in die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft gemeistert. Im ersten Pflichtspiel nach der knappen EM-Finalpleite gegen England im Sommer besiegte die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo die Auswahl Lettlands mit 5:0 (2:0).

Im Rostocker Ostseestadion erzielte der bei Hannover 96 ausgebildete Tresoldi (44. Minute/50./57.) drei Treffer. Im Sommer war der 21-Jährige zum belgischen Champions-League-Teilnehmer Club Brügge gewechselt. Nelson Weiper (19.) von Mainz 05 und Muhammed Damar (59.) von der TSG Hoffenheim sorgten für die weiteren Tore. 

U21-Nationalspieler Nelson Weiper erzielt gegen Lettland das 1:0.
U21-Nationalspieler Nelson Weiper erzielt gegen Lettland das 1:0. Bild: Jens Büttner/dpa
U21-Nationalspieler Nelson Weiper erzielt gegen Lettland das 1:0.
U21-Nationalspieler Nelson Weiper erzielt gegen Lettland das 1:0. Bild: Jens Büttner/dpa

Zu keinem Zeitpunkt war der Sieg der Deutschen gefährdet. Die Letten wirkten über weite Strecken überfordert gegen die spielfreudigen Gastgeber. 9.019 Zuschauer besuchten das 29.000 Zuschauer fassende Stadion am Dienstagabend. 

Di Salvo zurück an alter Wirkungsstätte

Trainer Di Salvo kehrte in die Arena seines früheren Clubs zurück. Zwischen 2001 und 2006 lief der gebürtige Paderborner im Trikot von Hansa Rostock auf, erzielte in 120 Pflichtspielen 25 Treffer für die Norddeutschen. "Ich hatte hier eine unglaublich schöne Zeit", sagte der 46-Jährige vor der Partie.

In der vergangenen Woche hatte die U21 im Freundschaftsspiel Albanien mit 2:0 besiegt. Die nächste EM findet 2027 in Albanien und Serbien statt. Die favorisierten Deutschen treffen in ihrer Quali-Gruppe noch auf Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta. 

Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
06:06 Uhr
3 min.
Auch ohne Woltemade: Stürmer-Luxus bei U21
Dzenan Pejcinovic trifft beim U21-Debüt.
Die deutsche U21 kann sich auch ohne Nick Woltemade weiter auf ihre Stürmer verlassen. Auf einen Moukoko-Vergleich will sich Nationaltrainer Antonio Di Salvo aber nicht einlassen.
20:24 Uhr
3 min.
Nach Woltemade-Jahrgang: Deutsche U21 siegt beim Neustart
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (m) durfte sich über einen Sieg freuen.
Nach dem Ende der U21-Generation um Shootingstar Nick Woltemade glückt den Nachfolgern der Neustart. Am Tag von vielen Debüts glänzen vor allem zwei eingewechselte Stürmer. Ernst wird es am Dienstag.
12:25 Uhr
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel