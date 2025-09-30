Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Dreierpack Mbappé: Real gewinnt klar in Kasachstan

Auf Real-Torjäger Kylian Mbappe ist derzeit Verlass.
Zwischen Bergamo und Brügge gab es viele harte Zweikämpfe.
Victor Osimhen sorgte für die Führung von Galatasaray gegen Liverpool.
Fußball
Dreierpack Mbappé: Real gewinnt klar in Kasachstan
Real Madrid kann sich derzeit auf seinen französischen Superstar verlassen. Der FC Liverpool kassiert die zweite Niederlage innerhalb weniger Tage.

Almaty.

Kylian Mbappé hat Real Madrid und Trainer Xabi Alonso zum zweiten Sieg in der Champions League geschossen. Bei Außenseiter Qairat Almaty aus Kasachstan sorgte der französische Torjäger mit drei Toren für einen am Ende deutlichen 5:0 (1:0)-Erfolg. Mit sechs Punkten aus zwei Partien glückte der Start in die Königsklasse vor allem dank Mbappé. Der Ausnahmestürmer hat bereits fünf Tore auf dem Konto.

Wie schon beim 2:1-Sieg zum Auftakt gegen Olympique Marseille hatten die Königlichen auch bei Champions-League-Neuling aus Almaty allerdings Probleme. Zwar war das Alonso-Team in der kasachischen Millionenstadt überlegen, doch nur Mbappé war vor der Pause mit einem verwandelten Foulelfmeter (25. Minute) erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel sorgte Mbappé mit zwei weiteren Toren für die Entscheidung (52./74.). Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Díaz (90.+3) waren für den 5:0-Endstand verantwortlich.

Victor Osimhen sorgte für die Führung von Galatasaray gegen Liverpool.
Der FC Liverpool verlor wenige Tage nach dem 1:2 bei Crystal Palace in der Premier League erstmals in der Königsklasse. Bei Galatasaray in Istanbul unterlag das Team mit Nationalspieler Florian Wirtz durch einen verwandelten Foulelfmeter von Victor Osimhen (16.) verdient mit 0:1 (0:1). Zudem mussten Liverpools Torhüter Alisson und der Ex-Frankfurter Hugo Ekitiké verletzt ausgewechselt werden. Wirtz wartet sowohl in der Premier League als auch in der Königsklasse weiter auf seine erste Torbeteiligung.

Keine Punkte für Mourinho beim Ex-Club

Für José Mourinho gab es mit Benfica Lissabon bei seiner Rückkehr an die Stamford Bridge beim FC Chelsea zwar Applaus, aber beim 0:1 (0:1) keine Punkte. Die Tottenham Hotspur, ebenfalls Ex-Club von Mourinho, kamen bei Champions-League-Neuling FK Bodö/Glimt nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Der frühere Frankfurter Jens Petter Hauge traf für die Norweger doppelt (53./66.).

Finalist Inter Mailand souverän

Durch ein 3:0 (2:0) gegen Slavia Prag knüpfte Finalist Inter Mailand an die starke vergangene Saison an und liegt mit sechs Punkten in der Spitzengruppe. Atalanta Bergamo holte sich beim 2:1 (0:1) über den FC Brügge ebenso die ersten drei Zähler wie auch Olympique Marseille beim 4:0 (3:0) gegen Ajax Amsterdam. (dpa)

Mehr Artikel