  • Dreierpacker Bischof: So hilft mir die U21 für den FC Bayern

Tom Bischof (l) hatte gegen Malta hatte Spaß im Zusammenspiel mit Lennart Karl.
Tom Bischof (l) hatte gegen Malta hatte Spaß im Zusammenspiel mit Lennart Karl. Bild: Daniel Karmann/dpa
Fußball
Dreierpacker Bischof: So hilft mir die U21 für den FC Bayern
Beim Jahres-Finale der U21 will Bayern-Jungstar Tom Bischof nach dem gemeinsamen Torfest mit Lennart Karl auch in Georgien vorangehen. Der 20-Jährige spricht über seine Chancen bei Julian Nagelsmann.

Tiflis.

Nach seinem Dreierpack gegen Malta will Bayern-Jungstar Tom Bischof auch im letzten U21-Länderspielspiel des Jahres eine tragende Rolle einnehmen und sich damit für das WM-Jahr der Fußball-Nationalmannschaft empfehlen. "So lange man Leistung bringt, ist man auf dem Radar", sagte der Kapitän dieser Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes. 

Bischof: "Würde mich über beide Sachen freuen"

Beim 6:0 gegen Malta bejubelte der Münchner Mittelfeldspieler einen Dreierpack. Gemeinsam mit seinem doppelt treffenden Club-Kollegen Lennart Karl will er das Team auch am Dienstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Georgien zu einem Sieg in der EM-Qualifikation führen. Festlegen, ob ihm eine Führungsrolle in der U21 oder ein Platz im A-Kader lieber seien, wollte sich der 20-Jährige offiziell nicht. 

"Ich würde mich über beide Sachen freuen. Der Punkt hier bei der U21 ist, dass ich auf jeden Fall jetzt zum Spielen komme, hoffentlich auch morgen wieder Minuten sammele - und das hilft mir auch für den Verein."

Bischof war im Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt, wo er trotz großer Konkurrenz schon in 13 Pflichtspielen der Saison auflief. In der A-Nationalmannschaft wurde er von Nagelsmann bisher einmal eingesetzt. Wie kurz der Weg dorthin sei, hätten die jüngsten Nominierungen von Said El Mala (1. FC Köln) und Assan Ouédraogo (RB Leipzig) gezeigt. "Mit der Binde am Arm und der Mannschaft auf dem Platz zu helfen, hilft mir in meiner Karriere extrem viel", sagte Bischof.

El Mala und Karl zusammen in Startelf?

El Mala ist nach seiner Reise mit dem Nagelsmann-Team nach Luxemburg in Tiflis wieder bei der U21 dabei. Nationaltrainer Antonio Di Salvo ließ offen, ob der Offensivspieler in der Startelf gemeinsam mit Karl wirbeln könnte. "Der eine rechts, der eine links. Das ist durchaus vorstellbar", sagte Di Salvo.

In der Tabelle der Qualifikationsgruppe belegt Deutschland mit neun Punkten den zweiten Platz hinter Griechenland. Für die Endrunde 2027 in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht weiteren Gruppenzweiten bestreiten Playoffs. (dpa)

