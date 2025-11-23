Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Dreimal Eze: Bayern-Gegner Arsenal deklassiert Tottenham 4:1

Fußball
Dreimal Eze: Bayern-Gegner Arsenal deklassiert Tottenham 4:1
Vor dem Champions-League-Match gegen die Bayern präsentiert sich Arsenal im Derby in Topform und lässt Tottenham keine Chance. Auf einen Gunners-Spieler sollten die Bayern besonders aufpassen.

London.

Drei Tage vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Bayern hat sich der englische Fußball-Tabellenführer FC Arsenal in der Premier League in Topform präsentiert. Die Gunners setzten sich im Nord-London-Derby mit 4:1 (2:0) gegen den Erzrivalen Tottenham Hotspur durch. Mann des Spiels war Eberechi Eze, der drei Tore erzielte.

Überragender Eze deklassiert die Spurs

Im Emirates Stadium bestimmte Arsenal von Beginn an das Geschehen und setzte Tottenham unter Druck, während die Gäste kaum in die gegnerische Hälfte kamen. Leandro Trossard (36. Minute) schoss sein Team nach Vorlage von Mikel Merino in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Eze (41.) auf 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff traf der 27-Jährige erneut (46.).

Tottenham fand offensiv lange Zeit nicht statt und blieb fast eine Stunde lang ohne Torschuss. Dann gelang Richarlison wie aus dem Nichts ein Traumtor. Der Brasilianer zog aus 35 Metern ab und lupfte den Ball über Arsenal-Keeper David Raya (55.). Doch die Wende brachte das nicht. Das Spiel ging weiter nur in Richtung des Tors der Spurs. Schließlich krönte der überragende Eze (76.) seine Leistung mit seinem dritten Treffer.

Eze wäre fast bei Tottenham gelandet

Besonders bitter für die Spurs: Der dreifache Arsenal-Torschütze Eze stand im Sommer kurz vor einem Wechsel zu Tottenham, bevor die Gunners den damaligen Profi von Crystal Palace in letzter Minute noch wegschnappten.

Durch den Sieg baute Tabellenführer Arsenal seinen Vorsprung vor dem neuen Zweiten FC Chelsea auf sechs Punkte aus - und tankt Selbstvertrauen für die Partie gegen den ebenfalls formstarken Bundesliga-Spitzenreiter aus München. Tottenham belegt elf Punkte dahinter nur Platz neun. (dpa)

