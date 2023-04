Dresden erhält Lizenzen für 2. und 3. Liga

Dynamo Dresden hat die Lizenzen für die 2. Bundesliga sowie die 3. Fußball-Liga erhalten. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Aufschiebende Bedingungen muss Dynamo damit nicht erfüllen. "Das ist nicht selbstverständlich, weil wir nach dem Abstieg in die 3. Liga im Sommer 2022 einen Umbruch des Profikaders stemmen mussten, der mit erheblichem finanziellem Aufwand verbunden war", sagte Geschäftsführer Jürgen Wehlend. Für hohe Einnahmen sorgen der Zuschauerschnitt von fast 24.000 Fans pro Spiel und Werbeeinnahmen in Höhe von 9,5 Millionen Euro.

Aktuell kämpft die SGD um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Nach 33 Spieltagen belegt Dresden den Relegationsplatz und muss noch zwei Top-Spiele bewältigen. Am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) tritt Dynamo beim SC Freiburg II an, eine Woche später empfängt man den Tabellenzweiten SV Wehen Wiesbaden. In den letzten drei Spielen geht es gegen die abstiegsgefährdeten Clubs Zwickau, Meppen und Oldenburg. (dpa)