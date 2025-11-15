Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dresdner SC feiert Arbeitssieg in Hamburg

Alexander Waibl siegt mit seinem Team in Hamburg.
Alexander Waibl siegt mit seinem Team in Hamburg. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Alexander Waibl siegt mit seinem Team in Hamburg.
Alexander Waibl siegt mit seinem Team in Hamburg. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sport-Mix
Dresdner SC feiert Arbeitssieg in Hamburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind ihrer Favoritenrolle bei Aufsteiger Hamburg gerecht geworden. Eine Galavorstellung aber liefert der Pokal-Viertelfinalist nicht ab.

Hamburg.

Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben in der Bundesliga ihre Pflichtaufgabe bei Aufsteiger ETV Hamburger Volksbank Volleys erfüllt. Das Team von Alexander Waibl hatte zwischenzeitlich jedoch einige Mühe, musste einen Satz abgeben, setzte sich am Ende mit 3:1 (25:17, 25:19, 31:33, 25:14) durch.

Gegen die engagiert und mutig agierenden Gastgeberinnen konnte der Favorit aus Dresden vor 691 Zuschauern den ersten Satz noch deutlich für sich entscheiden. Im zweiten Abschnitt leisteten die Hamburgerinnen um die ehemalige Beachspielerin Leonie Körtzinger schon deutlich mehr Widerstand und als die Gäste im dritten Durchgang immer mehr Fehler produzierten und sehr passiv agierten, packte der Aufsteiger die Chance beim Schopf. 

Die Hanseatinnen wehrten in der umkämpften Schlussphase einen gegnerischen Matchball ab und nutzten selbst den achten Satzball zum 1:2-Anschluss. Im vierten Durchgang aber legten die Dresdnerinnen eine Schippe drauf, spielte in allen Bereichen konzentrierter und druckvoller und minimierte die Fehler. Nach 103 Minuten verwandelte Marta Levinska, die auch zur wertvollsten DSC-Spielerin gekürt wurde, den Matchball zum verdienten Sieg. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
3 min.
Ermittler rätseln über Istanbul-Fall - Vater in Klinik
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt.
Streetfood, Bäcker, Hotel? Nach dem Tod einer deutschen Frau und ihrer beiden Kinder in Istanbul verfolgt die Polizei mehrere Spuren. Was steckt hinter den mysteriösen Todesfällen?
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
24.10.2025
2 min.
Dresdner Volleyballerinnen feiern schnellen Heimsieg
Dresdens Mette Pfeffer am Aufschlag
Beim verspäteten Heimauftakt in der Bundesliga-Saison zeigen die Volleyballerinnen des Dresdner SC gegen Wiesbaden eine überzeugende Leistung. Das Team von Alexander Waibl braucht nur 69 Minuten.
01.11.2025
2 min.
Dresdner Volleyballerinnen erkämpfen Sieg gegen Schwerin
Die beiden Trainer Alexander Waibl (Dresden,l) und Felix Koslowski tauschen sich aus
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben nach der Niederlage in Stuttgart eine starke Reaktion gezeigt und bei der Neuauflage des Supercups Schwerin erneut bezwungen.
17.11.2025
2 min.
Was hilft, wenn mich das Aussehen einer Narbe belastet?
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem.
Ob im Gesicht oder auf der Hand: Wer mit auffälligen Narben durchs Leben geht, hat das Gefühl, dass alle dorthin schauen - das kann belasten. Was dann hilft.
19:51 Uhr
2 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Von Wohlbach aus wurde der Rettungseinsatz koordiniert.
Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
Mehr Artikel