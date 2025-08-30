Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Dritter Ligasieg für Real Madrid - Rüdiger nur auf der Bank

Vinicius Junior erzielte den Treffer zum 2:1 für Real Madrid.
Vinicius Junior erzielte den Treffer zum 2:1 für Real Madrid. Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
Fußball
Dritter Ligasieg für Real Madrid - Rüdiger nur auf der Bank
Nächster Erfolg in der Liga: Real Madrid besiegt RCD Mallorca. Matchwinner ist ein Star aus Brasilien. Ein deutscher Nationalspieler kommt bei den Königlichen nicht zum Einsatz.

Madrid.

Stürmerstar Vinicius Junior hat Real Madrid zum dritten Ligasieg unter Trainer Xabi Alonso geschossen. Der Brasilianer erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 (2:1)-Erfolg gegen RCD Mallorca. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger saß bei den Königlichen 90 Minuten nur auf der Reservebank.

Die Gäste waren in der 18. Minute durch Vedat Muriqi überraschend in Führung gegangen. Der türkische Nationalspieler Arda Güler (37.) glich für das Team aus der spanischen Hauptstadt aus. Nur eine Minute später erhöhte der 25-jährige Vinicius Junior zum 2:1. Real Madrid übernahm durch den dritten Sieg im dritten Ligaspiel mit neun Punkten vorerst die Tabellenspitze der Primera División. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
