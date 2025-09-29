Dritter Ryder Cup? Kapitän Donald lässt Zukunft offen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Europa gelang die Titelverteidigung im Ryder Cup. Bild: Seth Wenig/AP/dpa
Europa gelang die Titelverteidigung im Ryder Cup. Bild: Seth Wenig/AP/dpa
Sieg in Rom, Sieg vor den Toren New Yorks: Europas Ryder-Cup-Team liefert unter der Leitung von Kapitän Luke Donald herausragende Leistungen. Seine Antwort auf die Zukunftsfrage lässt alles offen.

Farmingdale.

Luke Donald hat nach der Titelverteidigung im Ryder Cup offen gelassen, ob er Europa 2027 ein drittes Mal als Kapitän anführen wird. "Meine Antwort ist: Ich werde heute Nacht genießen", entgegnete der 47-jährige Brite nach dem 15:13 gegen die USA auf eine entsprechende Frage während der Pressekonferenz. Die Golf-Profis um Rory McIlroy hatten zuvor kurz "two more years" ("Noch zwei Jahre") gesungen. "Ich glaube nicht, dass mein Herz zwei weitere Jahre durchsteht", sagte Donald. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste hatte Europa vor zwei Jahren in Rom bereits zu einem Sieg im Ryder Cup geführt. 

Die Profis machten über die Gesänge hinaus deutlich, dass sie Donald für einen hervorragenden Kapitän des europäischen Ryder-Cup-Teams halten. "Er ist der Kapitän dieses Schiffes und er hat uns besser angeführt als ich es mir bei irgendwem anderes vorstellen könnte", sagte der Spanier Jon Rahm. "Er hat die Latte extrem hoch gelegt für zukünftige Kapitäne."

Selbst US-Kapitän Keegan Bradley sprach in den höchsten Tönen über Donald. "Meiner Meinung nach ist Luke Donald der beste europäische Kapitän der Geschichte", sagte der Amerikaner. (dpa)

