Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dritter Torhüter als Held: Marokko im Finale der U20-WM

Marokkos Torhüter Abdelhakim Mesbahi hält einen Elfmeter.
Marokkos Torhüter Abdelhakim Mesbahi hält einen Elfmeter. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Jubel mit dem Helden des Abends.
Jubel mit dem Helden des Abends. Bild: Andre Penner/AP/dpa
Marokkos Torhüter Abdelhakim Mesbahi hält einen Elfmeter.
Marokkos Torhüter Abdelhakim Mesbahi hält einen Elfmeter. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Jubel mit dem Helden des Abends.
Jubel mit dem Helden des Abends. Bild: Andre Penner/AP/dpa
Fußball
Dritter Torhüter als Held: Marokko im Finale der U20-WM
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marokkos Fußball-Nachwuchs steht erstmals im Finale der U20-WM. Gegen Frankreich wird ein Joker zum Matchwinner.

Valparaiso.

Vom Bankdrücker zum Helden: Mit zwei gehaltenen Elfmetern hat der dritte Torhüter Marokkos Fußball-Nachwuchs erstmals ins Finale einer U20-Weltmeisterschaft geführt. Dank der Glanztaten von Abdelhakim Mesbahi gewann Marokko das Halbfinale im chilenischen Valparaiso gegen Frankreich mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es durch ein Eigentor des Franzosen Lisadru Olmeta (32. Minute) und Lucas Michal (59.) 1:1 gestanden.

Mesbahi war erst kurz vor Ablauf der Nachspielzeit der Verlängerung (120.+5) eigens für das Elfmeterschießen eingewechselt worden. Der 20-Jährige kam für Ersatzkeeper Ibrahim Gomis aufs Feld, der in der 64. Minute für den verletzten Stammtorhüter Yanis Benchaouch ersetzt hatte.

Im Endspiel gegen Argentinien

Mit der Last-Minute-Einwechslung bewies Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi ein glückliches Händchen: Der Joker parierte den entscheidenden Elfmeter von Djylian N’Guessan und sorgte damit für die Überraschung. "Jetzt genießen wir es – wir stehen im Finale. Ich bin sehr emotional, weil es ein historischer Moment ist, aber wir wollen das Finale gewinnen. Wir werden schnell runterkommen, denn unser Ziel ist es, den Pokal zu holen", sagte der Coach nach dem Coup.

Gegner im Endspiel am Sonntag in Santiago de Chile ist Argentinien, das sich mit 1:0 gegen Kolumbien durchgesetzt hatte. Magentasport überträgt das Spiel in der deutschen Nacht zu Montag ab 0.50 Uhr. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:40 Uhr
1 min.
Nagel: Kein Handlungsbedarf beim Leitzins
Bundesbankchef Joachim Nagel in Washington.
Die Inflation hat sich erholt, das nimmt Druck von der EZB. Doch der Bundesbankchef blickt genau auf die Preise im Supermarkt.
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
09.10.2025
1 min.
Dank Wolfsburgs Amoura: Algerien zum fünften Mal bei der WM
Half Algerien entscheidend mit in der WM-Qualifikation: der Wolfsburger Mohamed Amoura (Archivbild)
Diese Chance ließen sich die Algerier nicht entgehen. Nach dem 3:0 gegen Somalia sind sie bei der WM dabei. Anteil daran haben auch Bundesliga-Spieler, einer hat sogar einen ganz großen.
08.10.2025
1 min.
Liverpool-Star Salah führt Ägypten zur WM-Endrunde
Hat mit Ägypten die WM-Teilnahme geschafft: Mohamed Salah. (Archivbild)
Vor vier Jahren wurde das WM-Ticket noch im Elfmeterschießen verpasst. Nun ist der siebenmalige Afrikameister bei der Fußball-WM wieder vertreten - und damit auch eine Haupt-Attraktion.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel