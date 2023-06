Drittlängstes Damen-Spiel: Brasilianerin Haddad Maia weiter

Beatriz Haddad Maia und Sara Sorribes Tormo aus Spanien stehen bei den French Open fast vier Stunden auf dem Platz. Mit dem Sieg sorgt die Brasilianerin auch für eine andere bemerkenswerte Marke.

Im drittlängsten Spiel der Profi-Ära des Damentennis bei den French Open hat sich die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia ins Viertelfinale gekämpft.

Die 27-Jährige durfte nach 3:51 Stunden über ihren 6:7 (3:7), 6:3, 7:5-Erfolg gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo jubeln und hatte nach dem verwandelten Matchball Tränen in den Augen. Sie ist die erste Brasilianerin in einem Grand-Slam-Viertelfinale seit 1968.

Länger dauerten nach Angaben der Organisatoren seit 1968 beim Sandplatzklassiker von Paris nur zwei Partien von Spielerinnen. Vor dieser Zeit gibt es keine verlässlichen Statistiken der Veranstalter. Der Rekord liegt bei 4:07 Stunden aus dem Jahr 1995. Für Haddad Maria ist der Achtelfinalsieg gegen die Weltranglisten-132. ihr größter Erfolg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Sie hatte in der ersten Runde die Deutsche Tatjana Maria bezwungen.

Ihre nächste Gegnerin hatte deutlich weniger Mühe. Titelanwärterin Ons Jabeur aus Tunesien setzte sich in nur 63 Minuten mit 6:3, 6:1 gegen die Amerikanerin Bernarda Pera durch. Die 28 Jahre alte Wimbledon-Finalistin hat damit bei allen vier Grand-Slam-Turnieren das Viertelfinale erreicht. Sie wartet nach Endspielteilnahmen in Wimbledon und bei den US Open im Vorjahr aber noch auf ihren ersten großen Triumph.

Auch Vorjahresfinalistin Cori Gauff zog ins Viertelfinale ein. Die Amerikanerin bezwang Anna Schmiedlova aus der Slowakei mit 7:5, 6:2. (dpa)