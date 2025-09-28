Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Drittliga-Profi fordert Strafen für Schiedsrichter

Klaus Gjasula hadert mit den Leistungen der Schiedsrichter in der 3. Fußball-Liga.
Klaus Gjasula hadert mit den Leistungen der Schiedsrichter in der 3. Fußball-Liga. Bild: Stefan Puchner/dpa
Klaus Gjasula hadert mit den Leistungen der Schiedsrichter in der 3. Fußball-Liga.
Klaus Gjasula hadert mit den Leistungen der Schiedsrichter in der 3. Fußball-Liga. Bild: Stefan Puchner/dpa
Fußball
Drittliga-Profi fordert Strafen für Schiedsrichter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der 1:6-Pleite von Rot-Weiss Essen in Mannheim sieht Klaus Gjasula die Rote Karte. Zu Unrecht, findet der Profi, der danach heftige Kritik äußert und den DFB zu Maßnahmen auffordert.

Mannheim.

Drittliga-Profi Klaus Gjasula hat heftige Kritik an den Schiedsrichtern geübt und künftig eine Bestrafung von Referees bei krassen Fehlentscheidungen gefordert. "Schiedsrichter müssen genauso Strafen bekommen wie auch Vereine und Spieler", sagte der Routinier von Rot-Weiss Essen nach dem 1:6 bei Waldhof Mannheim bei "MagentaSport" und legte nach: "Es kann nicht sein, dass die alles machen können, was sie wollen. Irgendwann ist auch gut."

Auslöser war eine aus Sicht von Gjasula unberechtigte Rote Karte, die Schiedsrichter Florian Lechner dem 35-Jährigen in der Partie am Samstag wegen groben Foulspiels gezeigt hatte. "Am Ende des Tages bin ich ihm nicht einmal auf seinen Fuß getreten, sondern nur mit meinem Sprunggelenk gegen seinen Spann geprallt", beschrieb Gjasula die Zweikampf-Szene mit Mannheims Kennedy Okpala in der 68. Minute und fragte: "Seit wann ist das eine Rote Karte im deutschen Fußball?"

Scharfe Kritik an Referees

Der frühere Bundesliga-Profi des SC Paderborn und von Darmstadt 98 warf dem Unparteiischen vor, die Situation gar nicht wahrgenommen zu haben. "Es kann nicht sein, dass jede Woche Schiedsrichter einfach irgendwie handeln, wie sie Lust haben, wenn sie es nicht sehen. Weil wenn er es sehen würde, würde er es ja nicht pfeifen. Das heißt, er sieht es nicht", wetterte Gjasula.

Einmal in Rage behauptete er, die Unparteiischen würden Rote Karten "einfach nach Gefühl" verteilen. "Das geht nicht, deswegen muss auch in Zukunft daran etwas geändert werden. Wenn ein Arbeiter scheiße baut, bekommt er von seinem Arbeitgeber eine Strafe. Genauso muss es bei Schiedsrichtern sein", sagte Gjasula. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
14:27 Uhr
2 min.
DFB weist Strafen-Forderung für Schiedsrichter zurück
Der DFB weist die Forderung von Drittliga-Profi Klaus Gjasula nach einer Bestrafung von Schiedsrichtern energisch zurück.
Der Vorstoß von Drittligaprofi Klaus Gjasula kommt beim DFB nicht gut an. Der Verband sieht keinen Handlungsbedarf.
06:12 Uhr
4 min.
Kölner Videobeweis-Ärger: "Es wird nicht gerechter"
Hadert mit dem Video-Assistenten: Kölns Trainer Lukas Kwasniok.
Nach der Heimniederlage des 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart gibt es heftige Diskussionen über den Video-Assistenten. Der Unmut beim Aufsteiger ist groß.
Eric Dobias, dpa
Mehr Artikel