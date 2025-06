Drohendes Unwetter: Chelsea gegen Benfica unterbrochen

Dunkle Wolken am Himmel von Charlotte sorgen bei der Club-WM für eine unfreiwillige Pause. Die Spieler des FC Chelsea und von Benfica Lissabon müssen kurz vor dem Ende der Partie in die Kabinen.

Das Achtelfinale der Club-WM zwischen dem FC Chelsea und Benfica Lissabon ist kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit zunächst für 30 Minuten unterbrochen worden. Aufgrund eines drohenden Unwetters über dem nicht überdachten Stadion in Charlotte schickte Schiedsrichter Slavko Vincic die Fußballprofis in der 86. Minute vorzeitig in die Kabinen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Londoner 1:0 (0:0).