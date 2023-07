DTB für Olympia in Deutschland - Bevölkerung kein Zaungast

Düsseldorf.

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) unterstützt die Initiative für eine deutsche Olympia-Bewerbung. "Wir sind natürlich klar für Olympische Spiele. Wir sind auch für Olympische Spiele in Deutschland. Der DTB bekennt sich klar dazu", sagte DTB-Präsident Alfons Hölzl am Rande der deutschen Turn-Meisterschaften in Düsseldorf im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.