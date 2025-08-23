Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Düsseldorf feiert in Überzahl den ersten Saisonsieg

Der Düsseldorfer Anouar El Azzouzi (r-l) feiert mit den beiden Torschützen Florent Muslija und Cedric Itten.
Der Düsseldorfer Anouar El Azzouzi (r-l) feiert mit den beiden Torschützen Florent Muslija und Cedric Itten. Bild: David Inderlied/dpa
Düsseldorfs Tim Rossmann (l) und Paderborns Filip Bilbija kämpfen um den Ball.
Düsseldorfs Tim Rossmann (l) und Paderborns Filip Bilbija kämpfen um den Ball. Bild: David Inderlied/dpa
Der Paderborner Luis Engelns (r) schreit nach dem Gegentor zum 0:2.
Der Paderborner Luis Engelns (r) schreit nach dem Gegentor zum 0:2. Bild: David Inderlied/dpa
2. Bundesliga
Düsseldorf feiert in Überzahl den ersten Saisonsieg
Schon in der zwölften Minute muss Paderborns Tjark Scheller vom Platz. Die Fortuna braucht danach eine Weile. Dann treffen die Rheinländer zur Führung. Am Ende muss Düsseldorf aber noch zittern.

Paderborn.

Fortuna Düsseldorf hat den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Beim SC Paderborn setzte sich der bisherige Tabellenletzte mit 2:1 (2:0) durch. Die Treffer der Rheinländer erzielten Cedric Itten (35.) und Florent Muslija (42.). Für Paderborn traf Nick Bätzner (84.). Die Gastgeber mussten nach der Roten Karte gegen Tjark Scheller in der 12. Minute lange Zeit in Unterzahl spielen.

Nach einem langen Abschlag von Düsseldorfs Schlussmann Florian Kastenmeier wurde Angreifer Cedric Itten von Scheller gestoppt. Schiedsrichter Eric Weisbach beließ es zunächst bei einer Gelben Karte. Nach Ansicht der Videobilder revidierte er aber seine Entscheidung und stellte den Paderborner Abwehrspieler vom Platz.

Paderborn wehrt sich, Bätzner trifft zum Anschluss

Die Gäste brauchten danach einige Zeit, um sich Vorteile zu erarbeiten. Dann aber war Itten nach einer starken Flanke von Valgeir Lunddal zur Stelle. Noch vor der Pause schloss Muslija einen Konter zum 2:0 für die Rheinländer ab.

Nach dem Seitenwechsel zog sich Düsseldorf dann aber zu weit zurück und versuchte, das Spiel zu verwalten. Paderborn wurde immer stärker und belohnte sich zumindest noch durch den Anschlusstreffer von Bätzner. Für mehr reichte es aber nicht mehr. (dpa)

