Duschgel statt Preisgeld? Nach Kritik von Skispringerin Selina Freitag tut sich was

Am Wochenende steigt erstmals ein Skisprung-Weltcup für die Damen in Lake Placid. Das ist nur eine gute Nachricht für die Erzgebirgerin und ihre Mitstreiterinnen in Sachen Gleichstellung.

Mit ihren Äußerungen bei der Two-Nights-Tour, dem Frauen-Pendant zur Vierschanzentournee, hatte Selina Freitag zum Jahresbeginn für mächtig Aufsehen gesorgt. Die Skispringerin aus Breitenbrunn sagte damals ins ARD-Mikrofon: "Bei den Herren ist es so: Die kriegen für einen Sieg in der Quali 3000 Schweizer Franken und ich hab‘ gestern für... Mit ihren Äußerungen bei der Two-Nights-Tour, dem Frauen-Pendant zur Vierschanzentournee, hatte Selina Freitag zum Jahresbeginn für mächtig Aufsehen gesorgt. Die Skispringerin aus Breitenbrunn sagte damals ins ARD-Mikrofon: "Bei den Herren ist es so: Die kriegen für einen Sieg in der Quali 3000 Schweizer Franken und ich hab‘ gestern für...