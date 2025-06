Dynamo Dresden: Neuzugang und Trainingslager

Bei Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden laufen die Saisonvorbereitungen auf Hochtouren. Von der Küste kommt ein neuer Spieler, für das Training geht es in die Berge.

Dresden/Windischgarsten. Kurz vor dem Start des Trainingslagers in Österreich hat Dynamo Dresden einen weiteren Sommer-Transfer perfekt gemacht. Von Hansa Rostock wechselt der Schwede Nils Fröling zum Zweitliga-Aufsteiger.

Der 25 Jahre alte Offensivspieler passe mit seiner intensiven und körperlichen Spielweise zum Anforderungsprofil der Sachsen, betonte Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel. Zuvor hatte Dynamo unter anderen schon Konrad Faber vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen auf Leihbasis und Kofi Amoako vom VfL Wolfsburg verpflichtet.

Klarer Sieg gegen Amateur-Auswahl

Neben den Personalplanungen gehen bei Dynamo auch die sportlichen Vorbereitungen voran. In Windischgarsten in Oberösterreich wird Chefcoach Thomas Stamm nun bis zum 6. Juli mit dem Kader trainieren. Vor der Abreise hatte die SGD ein Testspiel am Samstag gegen eine Auswahl aus fünf Kamenzer Mannschaften mit 14:0 gewonnen.

Deutlich anspruchsvoller werden die sportlichen Prüfungen nach dem Trainingslager. Am 13. Juli gastieren die Dresdner beim tschechischen Meister Slavia Prag. Die Generalprobe für den Ligastart bei der SpVgg Greuter Fürth (2./3. August) findet am 25. Juli im österreichischen Schruns gegen den SC Freiburg statt. (dpa)