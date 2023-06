Dynamo Dresden verlängert die Leihe von Dennis Borkowski

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat sich mit RB Leipzig auf eine Verlängerung der Leihe von Dennis Borkowski verständigt. Der 21 Jahre alte Offensivspieler wird auch in der kommenden Spielzeit für die SGD auflaufen. Dies ist möglich, da der Angreifer bei dem Champions-League-Teilnehmer noch bis 2025 unter Vertrag steht. In der abgelaufenen Saison bestritt der gebürtige Riesaer 30 Drittligapartien für Schwarz-Gelb. Dabei erzielte er sieben Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

"Er hat bewiesen, dass er in der Offensive mit seinen Qualitäten immer wieder gefährliche Impulse setzen kann. Wir sind davon überzeugt, dass er in der nächsten Saison noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird und freuen uns, dass er sich als junger Spieler aus der Region trotz weiterer Angebote am Ende für uns entschieden hat" sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker. (dpa)