  • Dynamo Dresden will Ostderby gegen 1. FC Magdeburg „mutig angehen“

In der Auftaktpartie bei Greuther Fürth wurde Niklas Hauptmann in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Gegen Magdeburg dürfte der Führungsspieler mehr Einsatzzeit bekommen.
In der Auftaktpartie bei Greuther Fürth wurde Niklas Hauptmann in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Gegen Magdeburg dürfte der Führungsspieler mehr Einsatzzeit bekommen. Bild: Imago
Fußball
Dynamo Dresden will Ostderby gegen 1. FC Magdeburg „mutig angehen“
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Dresdner wie auch die Magdeburger wollen eine weitere Niederlage und damit einen Fehlstart in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga vermeiden. Dafür müssen die Gastgeber jedoch in der Defensive besser stehen.

Es ist erst der zweite Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga – und doch geht es für Dynamo Dresden und den 1. FC Magdeburg im Ostderby am Samstag (13 Uhr) bereits um einiges. Denn die Mannschaft, die den Rasen des mit knapp 31.000 Zuschauern ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadions als Verlierer verlässt, bekommt nach zwei Niederlagen und null...
