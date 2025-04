Dynamo siegt in Hannover und bleibt auf Kurs

Dank eines Doppelpacks von Kother und einem Elfmetertor von Daferner gewinnt Dresden mit 3:2 bei der zweiten Mannschaft von Hannover 96. Etwa 9000 Fans der Schwarz-Gelben sind live vor Ort.

Hannover.

Dynamo Dresden hält Kurs auf die 2. Fußball-Bundesliga. 3:2 (2:0) gewannen die Sachsen am Freitagabend bei Hannover 96 II und festigten die Tabellenspitze der Dritten Liga. Vor 11.980 Zuschauern - darunter gut 9000 Dresdner Fans - begannen die Gäste hochkonzentriert und engagiert. Dominik Kother brachte die Schwarz-Gelben mit einem Doppelschlag (20./28.) in Führung. Erst traf er aus spitzem Winkel, dann schickte ihn Mika Bauer per Steilpass auf die Reise in Richtung Tor. In der Folge ließ die SGD die Zügel aber ein wenig schleifen, prompt erzielte Valir Sulejmani fünf Minuten vor der Pause den Anschlusstreffer für die Hannoveraner.

Nach der Pause machten die Gastgeber weiter Druck. Doch Christoph Daferner - der Stürmer wurde von 96-Keeper Leon-Oumar Wechsel zu Fall gebracht - schoss die Dresdner per Foulelfmeter (55.) wieder mit zwei Treffern in Führung. Diese hielt aber nur bis zur 86. Minute, dann verwandelte Eric Uhlmann ebenfalls einen Foulelfmeter. Mehr Tore fielen nicht.

In der englischen Woche empfangen die Elbestädter am kommenden Mittwoch (19 Uhr) den FC Ingolstadt. (tt)