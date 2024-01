Dynamos Chancenwucher wird zum Dauerproblem

Wenn Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga will, muss die Effektivität besser werden. Gegen Borussia Dortmund II schlägt sich Dynamo selbst. Der Ruf nach Verstärkung im Angriff wird lauter.

Dresden.

In Dresden verstanden die Fußball-Fans die Welt nicht mehr. 95 Minuten spielte Dynamo im Drittliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund II praktisch auf ein Tor, erarbeitete sich viele Chancen, auch verheißungsvolle Standardsituationen, am Ende hieß es aber 1:2 (0:1). "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber am Ende hat es an den Chancen gelegen, die wir wieder nicht reingemacht haben", sagte Angreifer Jakob Lemmer bei "MagentaSport".