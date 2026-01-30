Dynamos Traumtorschütze darf gegen Bielefeld auf Startelf hoffen

Fußball
Die Dresdner könnten den dritten Sieg in Folge einfahren und sich in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga nach oben kämpfen. Doch Trainer Thomas Stamm ist es wichtiger, einen direkten Kontrahenten im Abstiegskampf zu überholen.
In Bielefeld lief die 10. Minute der Nachspielzeit, da lag Luca Herrmann waagerecht in der Luft und erzielte mit einem spektakulären Fallrückzieher das Siegtor zum 2:1 für Dynamo Dresden. Mit dem Treffer Marke „Traumtor“, der es in die Auswahl zum „Tor des Jahres“ geschafft hat, besiegelte der Mittelfeldspieler am 3. Spieltag den ersten...
