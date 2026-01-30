MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dynamos Traumtorschütze darf gegen Bielefeld auf Startelf hoffen

Luca Herrmann machte am 3. Spieltag in Bielefeld per Fallrückzieher das Tor zum 2:1 für Dynamo.
Luca Herrmann machte am 3. Spieltag in Bielefeld per Fallrückzieher das Tor zum 2:1 für Dynamo. Bild: Imago
Luca Herrmann machte am 3. Spieltag in Bielefeld per Fallrückzieher das Tor zum 2:1 für Dynamo.
Luca Herrmann machte am 3. Spieltag in Bielefeld per Fallrückzieher das Tor zum 2:1 für Dynamo. Bild: Imago
Fußball
Dynamos Traumtorschütze darf gegen Bielefeld auf Startelf hoffen
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Dresdner könnten den dritten Sieg in Folge einfahren und sich in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga nach oben kämpfen. Doch Trainer Thomas Stamm ist es wichtiger, einen direkten Kontrahenten im Abstiegskampf zu überholen.

In Bielefeld lief die 10. Minute der Nachspielzeit, da lag Luca Herrmann waagerecht in der Luft und erzielte mit einem spektakulären Fallrückzieher das Siegtor zum 2:1 für Dynamo Dresden. Mit dem Treffer Marke „Traumtor“, der es in die Auswahl zum „Tor des Jahres“ geschafft hat, besiegelte der Mittelfeldspieler am 3. Spieltag den ersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:45 Uhr
1 min.
Lexus brennt in Auerbach: 15.000 Euro Schaden
Die Feuerwehr hat ein brennendes Auto in Auerbach gelöscht.
Ein nächtlicher Brand in Auerbach zieht Ermittlungen nach sich. Die Polizei sucht Zeugen. Was bereits bekannt ist.
Lutz Kirchner
17.01.2026
4 min.
Drei Punkte fürs Selbstvertrauen: Dynamo dominiert Fürth
Thomas Keller (M, Dynamo Dresden) trifft per Kopfball zum 1:0.
Das Kellerduell zum Rückrundenauftakt galt als richtungweisend. Wenn es das ist, führt Dresdens Weg aus der Abstiegszone heraus.
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
15:45 Uhr
3 min.
Kirchgemeinde im Erzgebirge hat wieder obersten Hirten – Erster Pfarrreferent in Sachsen tritt Dienst an
Andreas Korb ist neuer Pfarrreferent in Schönheide.
Sechseinhalb Jahre war die Stelle in der Kirchgemeinde Schönheide verwaist. Jetzt füllt sie Andreas Korb aus. Er hat einen besonderen Titel. Geebnet hat den Weg dazu ein vor zwei Jahren von der Landessynode gefasstes Gesetz.
Eberhard Mädler
25.01.2026
4 min.
Das neue Dynamo: Hinten stark, bei Standards effektiv
Kofi Amoako (2.v.l, Dynamo Dresden) trifft zum 1:1.
Zwei Siege am Stück zu Beginn der Rückrunde, Anschluss an die Nichtabstiegsränge: Dresden scheint den Turnaround geschafft zu haben. Gewonnen ist aber noch nichts.
Gerald Fritsche, dpa
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel