  • Eberl betont: Bayern-Star Olise hat keine Ausstiegsklausel

Michael Olise ist beim FC Bayern auch in seiner zweiten Saison in bestechender Form. (Archivfoto)
1. Bundesliga
Eberl betont: Bayern-Star Olise hat keine Ausstiegsklausel
Michael Olise spielt beim FC Bayern weiter auf Weltklasse-Niveau. Jüngst war gemutmaßt worden, dass der Franzose in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel hab. Nun äußert sich Sportchef Eberl klar.

München.

Der FC Bayern kann in den nächsten Jahren fest auf Offensivstar Michael Olise setzen. Der französische Nationalspieler hat in seinem bis 2029 datierten Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister nämlich keine Ausstiegsklausel, wie Sportvorstand Max Eberl in einem Interview des Magazins "11Freunde" sagte. Die Münchner müssen sich damit keine Sorgen machen, dass ihnen der Flügelspieler von einem anderen Verein abgeworben wird, ohne dass sie etwas dagegen tun könnten.

Zu Beginn der Saison war noch gerätselt worden, ob der 23-Jährige eine Klausel in seinem Kontrakt hat, durch die er für eine festgeschriebene Ablösesumme den Verein wechseln könne. Olise war im Sommer 2024 für mehr als 50 Millionen Euro vom englischen Erstligisten Crystal Palace geholt worden. Schon in seiner ersten Saison in München und nun auch im zweiten Jahr ist der schnelle und dribbelstarke Franzose einer der Top-Leistungsträger im Team.

Eberl: FC Bayern international nicht abgehängt

Eberl war in dem Interview gefragt worden, ob die Bayern nach den geplatzten Transfers von Florian Wirtz und Nick Woltemade international den Anschluss verloren haben. "Nein!", antwortete er. "Dass sich ein Spieler für einen Verein entscheidet, kann viele Gründe haben: ein besseres Angebot, mehr Platz im Kader, passen die Vorstellungen von Spieler und Club zusammen? In der Diskussion kommt mir zu kurz, dass wir mit Michael Olise einen Profi von Crystal Palace verpflichtet haben, der bei uns einen Vertrag bis 2029 hat – ohne Ausstiegsklausel – und dabei ist, einer der weltbesten Spieler zu werden." (dpa)

