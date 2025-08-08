Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Eberl hakt Woltemade-Transfer vorerst ab: "Vom Tisch"

Max Eberl hat sich erneut zu Nick Woltemade geäußert.
Max Eberl hat sich erneut zu Nick Woltemade geäußert. Bild: Sven Hoppe/dpa
Max Eberl hat sich erneut zu Nick Woltemade geäußert.
Max Eberl hat sich erneut zu Nick Woltemade geäußert. Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Eberl hakt Woltemade-Transfer vorerst ab: "Vom Tisch"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bleibt Nick Woltemade beim VfB Stuttgart? Davon geht Max Eberl momentan aus. Ein Hintertürchen scheint es für den FC Bayern aber noch zu geben.

München.

Für Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern ist ein Transfer von Nick Woltemade zum deutschen Fußballmeister aktuell "vom Tisch". Das sagte der 51-Jährige nach dem 4:0 der Münchner im Testspiel gegen Tottenham Hotspur. "Wir haben genug dazu gesagt. Wir haben unseren Standpunkt vertreten. Wir haben uns um den Spieler bemüht. Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen", betonte Eberl.

Komplett ausschließen will der Funktionär eine Verpflichtung des 23 Jahre alten Angreifers vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart aber weiterhin trotzdem nicht. "Einen Stopp gibt es bis zum 1. September nicht. Da ist immer irgendwie Bewegung", sagte Eberl vor der Partie bei Magentasport auf eine Frage zu Woltemade. "Wir sind aber erst mal in der Vorhand. Wir sind ruhig, wir haben unseren Kader stehen und schauen uns an, was passiert."

"Da kannst du nie was ausschließen"

Solche Spiele wie das gegen Tottenham würden dazu beitragen, dass die "Hürde", etwas Neues zu machen, dann noch mal höher sei. "Und das ist ja das Schöne dann." Es seien aber noch fast vier Wochen Zeit für Wechsel, sagte der Bayern-Sportvorstand. "Da kannst du nie was ausschließen." Grundsätzlich merkte Eberl an, dass man nie wisse, was auf dem Transfermarkt geschehe. 

Woltemade, Torschützenkönig der zurückliegenden U21-EM, würde gern zum Rekordmeister wechseln. Die Stuttgarter, bei denen er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, zeigten bislang aber kein Interesse daran, den Angreifer ziehen zu lassen, und ließen die Bayern abblitzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:41 Uhr
5 min.
Bayern "sehr happy" mit Kader - Woltemade "vom Tisch"
Max Eberl ist mit dem Kader "happy".
Der FC Bayern plant keine weiteren Transfers. Der Zugang von Nick Woltemade ist erst mal "vom Tisch". Vorstand Max Eberl deutet eine Vertragsverlängerung an, an der auch Michael Ballack beteiligt ist.
Christian Kunz, dpa
31.07.2025
3 min.
Woltemade-Poker und Díaz-Millionen: Das sagt Eberl
Neuzugang Luis Díaz (l) an der Seite von Bayern-Sportvorstand Max Eberl
Nach dem "Wunschtransfer" von Luis Díaz arbeitet der FC Bayern an weiteren Personalien. Sportvorstand Max Eberl gibt ein Update zum Stand im Woltemade-Poker.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
Mehr Artikel