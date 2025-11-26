Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Eberl über Kane-Verlängerung: "Was spricht dagegen?"

Harry Kane besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2027.
Harry Kane besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2027. Bild: Sven Hoppe/dpa
Harry Kane besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2027.
Harry Kane besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2027. Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Eberl über Kane-Verlängerung: "Was spricht dagegen?"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Max Eberl zeigt sich zuversichtlich, dass Harry Kane beim FC Bayern bleibt. Der Sportvorstand lobt Kanes Entwicklung und sieht keinen Grund für einen Abschied.

London.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl gibt sich sehr optimistisch, dass sich der deutsche Fußball-Rekordmeister und Torjäger Harry Kane auf eine Vertragsverlängerung einigen werden. "Er fühlt sich bei uns sauwohl, wir lieben ihn, in München fühlt er sich wohl - also was spricht dagegen?", sagte Eberl am Rande des Champions-League-Topspiels beim FC Arsenal beim Streaming-Dienst DAZN.

Kanes aktueller Vertrag in München läuft bis Sommer 2027. "Er fühlt sich extrem wohl auch in der Mannschaft und damit, wie wir Fußball spielen", sagte Eberl. Kane sei als reiner Goalgetter gekommen und habe sich zu einem kompletten Spieler entwickelt - "zu einem Goalgetter, der mitspielt", lobte Eberl den 32-Jährigen.

Kane kündigt Gespräche Anfang des Jahres an

Zuletzt hatte es Berichte über ein Interesse des FC Barcelona gegeben. Spekulationen zufolge hat der Torjäger eine Ausstiegsklausel im kommenden Jahr mit einer Höhe von 65 Millionen Euro. "Für mich gibt es im Moment keinen Grund, irgendwas zu ändern oder irgendwo anders mich umzuschauen", hatte Kane zuletzt betont und Gespräche Anfang des nächsten Jahres angekündigt. 

Mit 14 Toren nach elf Spieltagen führt der englische Nationalspieler die Torschützenliste der Bundesliga an. Der Stürmer gehöre schon jetzt zu den ganz Großen in der Geschichte des Weltfußballs, schwärmte Eberl. "Was er über ein Jahrzehnt geleistet hat und wie er sich in seinem Alter immer noch entwickelt - das ist die Berechtigung, dass er beim Ballon d'Or mal eine Rolle spielt", befand der 52-Jährige. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
Neue Brücke steht: Wichtige Verbindungsstraße im Erzgebirge bald wieder frei
Abteilungsleiter Stephan Berger und Bürgermeisterin Elke Schmieder auf der neuen Brücke.
Der Ersatzneubau einer Brücke der S 223 über die Flöha nahe Nennigmühle steht kurz vor der Vollendung. Ein weiteres Bauvorhaben an der Staatsstraße soll möglichst bald folgen.
Joseph Wenzel
21:08 Uhr
2 min.
Kane offen für Verlängerung bei Bayern - Gespräche in 2026
Torjäger Harry Kane fühlt sich in München wohl.
Bayern-Star Harry Kane fühlt sich in München wohl und kann sich vorstellen, auch über seinen laufenden Vertrag hinaus an der Isar zu bleiben. Eilig hat er es nicht.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
08:31 Uhr
2 min.
Eberl: "Wollte beweisen, dass ich der richtige Mann bin"
Max Eberl ist der Sportvorstand des FC Bayern München. (Archivbild)
Max Eberl sieht die Kritik von Uli Hoeneß im Nachhinein als Ansporn: Warum ihn die Diskussionen im Umfeld des FC Bayern eher motiviert haben, den eigenen Weg weiterzugehen.
27.11.2025
7 min.
Gondeln satt! - 15 Neuheiten in den Alpen
Die Gondeln fahren nach Bedarf: der "FlemX" im Schweizer Skigebiet Flims Laa nutzt die Ropetaxi-Technologie.
Weniger Warteschlangen, mehr Komfort: In Verbier, Zauchensee & Co bringen neue Bahnen und Recycling-Ideen frischen Schwung ins Skivergnügen. Welche Highlights jetzt locken.
Tom Nebe, dpa
27.11.2025
3 min.
Hongkong-Hochhausbrand: Dutzende Tote und Hunderte Vermisste
Mindestens 44 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen.
Flammen fressen sich an den Fassaden von 32-stöckigen Wohngebäuden in Hongkong entlang. Mindestens 44 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Über das Schicksal vieler weiterer herrscht Unklarheit.
Mehr Artikel