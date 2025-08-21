Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Eberl zu Transfer-Ansage der Bosse: Müssen kreativ werden

Bayerns Sportvorstand Max Eberl darf keine Spieler mehr in diesem Sommer kaufen.
Bayerns Sportvorstand Max Eberl darf keine Spieler mehr in diesem Sommer kaufen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Bayerns Sportvorstand Max Eberl darf keine Spieler mehr in diesem Sommer kaufen.
Bayerns Sportvorstand Max Eberl darf keine Spieler mehr in diesem Sommer kaufen. Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Eberl zu Transfer-Ansage der Bosse: Müssen kreativ werden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bayern gehen gehemmt in die letzten Tage der Transferphase. Kaufen verboten, so lautet die Ansage der Bosse. Sportvorstand Eberl spricht deutlich darüber - und flüchtet sich auch in Galgenhumor.

München.

Nach dem von den Vereinsbossen verordneten Einkaufsstopp stellt sich Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl auf ein kompliziertes Ende der Transferphase ein. "Wir haben die Voraussetzung, dass der Club für sich entschieden hat: Wir wollen Geld sparen", sagte Eberl vor dem Start der Bundesliga am Freitagabend gegen RB Leipzig. "Wir müssen jetzt kreativ werden. Das ist ehrlicherweise keine einfache Aufgabe auf dem Markt."

Zuvor hatte Uli Hoeneß als langjähriger Patron und Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, dass nur noch ein Spieler ausgeliehen, aber nicht mehr gekauft werden solle. Eberl schilderte, dass er dies zuvor bereits intern mitgeteilt bekommen und nicht erst aus den Medien erfahren habe. Auf die Frage, was er persönlich davon halte, sagte der Manager: "Über meine Gefühle möchte ich jetzt nicht sprechen."

Eberl deutlich: "In der Offensive sind wir relativ dünn"

Nach den Weggängen unter anderem von Thomas Müller, Leroy Sané und Kingsley Coman wird auch Paul Wanner die Bayern verlassen. Der 19-Jährige absolviert heute den Medizincheck beim PSV Eindhoven. Das bestätigte Eberl und deutete an, dass Wanner nicht an seine Chance bei Bayern geglaubt habe. Den etlichen Abgängen im Sturm steht bislang nur Luis Díaz als prominenter Neuzugang gegenüber. "In der Offensive sind wir relativ dünn und das kann jeder sehen", sagte Eberl bemerkenswert deutlich.

Trainer Vincent Kompany meinte auf die Frage, wie er mit diesem Kader auf mögliche Ausfälle von Offensivakteuren reagieren könne, dass Profis wie Raphaël Guerreiro oder Neuzugang Tom Bischof Alternativen seien. "Also Manuer Neuer wird nicht im Sturm spielen", flachste der Coach. Er ergänzte: "Ich mag nicht diese Opferposition. Ich hasse das." Er glaube an sein Team.

Galgenhumor nach Woltemade-Abfuhr 

Sportvorstand Eberl erklärte, dass es deutlich schwieriger sei, Top-Spieler auszuleihen, als fest zu verpflichten - unter anderem weil ein abgebender Verein dann keine hohe Ablösesumme erhält. "Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken", sagte Eberl.

Angesprochen auf Nationalspieler Nick Woltemade, den die Bayern trotz eines sehr hohen Millionenangebots nicht vom VfB Stuttgart loseisen konnten, sagte Eberl mit Galgenhumor: "Keine Ahnung, was bis zum 1. September passiert. Vielleicht leiht Stuttgart ihn noch mal an uns - weil leihen können wir ja." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
06:35 Uhr
3 min.
Hoeneß und Eberl: Der Handschlag von München
Max Eberl steht im Fokus des Münchner Transfergeschehens.
Die Offensive liefert beim 6:0 der Bayern gegen Leipzig. Das freut den Ehrenpräsidenten und den Sportvorstand, der die schwierige Aufgabe hat, noch einen Leihspieler zu verpflichten.
21.08.2025
5 min.
Bayerns "Bock" auf Leipzig und Eberls Galgenhumor
Titelverteidiger Bayern München startet mit dem Rückenwind des Supercup-Gewinns in die 63. Bundesliga-Saison.
Die 63. Bundesliga-Saison wird in München angepfiffen. Der Meister hat das offizielle Eröffnungsspiel noch nie verloren. Bleibt das gegen Leipzig so? Eine andere Bayern-Frage ist freilich größer.
Klaus Bergmann und Manuel Schwarz, dpa
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel