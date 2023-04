Ecclestone: Mick Schumacher ohne Zukunft in der Formel 1

Bernie Ecclestone (92) sieht in der Formel 1 keinen Platz mehr für Mick Schumacher.

"Er muss diesen Traum vergessen, denn früher oder später wachen wir alle aus einem Traum auf", sagte der langjährige Chefvermarkter der Motorsport-Königsklasse in einem Interview von RTL/ntv und "sport.de": "Er muss das vergessen und anfangen, darüber nachzudenken, was die Alternative ist, und versuchen, das zu verfolgen."

Der 24 Jahre alte Mick Schumacher, Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, fuhr bis zum Ende der vergangenen Saison für den US-Rennstall Haas in der Formel 1. Nach zwei Jahren wurde der Vertrag des ehemaligen Formel-2-Meisters aber nicht mehr verlängert und sein Cockpit von Landsmann Nico Hülkenberg besetzt.

Schumacher ist in diesem Jahr als Ersatzfahrer bei Mercedes angestellt und in diesem Job weiter bei den Rennen vor Ort. Sein erklärtes Ziel ist es, schnell wieder als Stammpilot in die Rennserie zurückzukehren. (dpa)