Effenberg sieht beim FC Bayern mangelnde Fitness

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht die Spieler des FC Bayern München in einer mangelhaften körperlichen Verfassung. "Ich habe den Anschein, dass die Bayern nicht in der Lage sind, über 90 Minuten zu marschieren", sagte der 54-Jährige in der Sport1-Sendung "Doppelpass".

Mit Blick darauf, dass der deutsche Rekordmeister in dieser Spielzeit mehrfach in der zweiten Halbzeit eingebrochen ist, meinte er: "Das muss ja in Zusammenhang stehen mit der Fitness."

Insgesamt sei der FC Bayern führungslos auf dem Platz - "nicht mit dem Herz und der Fitness, die du haben musst, um deutscher Meister zu werden". Innerhalb der Mannschaft gebe es "unwahrscheinlich viele Baustellen". Zudem kritisierte der frühere Bayern-Profi die Wechsel in der Startelf: Trainer Thomas Tuchel habe keine acht oder neun Spieler, "auf die er auf Dauer setzt". Den Münchnern droht nach dem 1:3 am vorletzten Spieltag gegen RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga eine titellose Saison.

Im Fokus der Kritik stand zuletzt vor allem Vorstandschef Oliver Kahn. Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic muss sich immer wieder unbequeme Fragen wegen der Zusammenstellung des Münchner Kaders gefallen lassen. "Ich glaube nicht, dass es die gibt", sagte Effenberg zu möglichen personellen Konsequenzen in der Führungsebene. Wenn Borussia Dortmund Meister werde, rechne er damit, dass Kahn "die nächste Saison so annimmt, dass er sagt, wir müssen einiges gerade rücken". (dpa)