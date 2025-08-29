Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt BVB

Dortmunds U23-Coach Mike Tullberg soll nach Dänemark wechseln.
Dortmunds U23-Coach Mike Tullberg soll nach Dänemark wechseln. Bild: Tom Weller/dpa
Dortmunds U23-Coach Mike Tullberg soll nach Dänemark wechseln.
Dortmunds U23-Coach Mike Tullberg soll nach Dänemark wechseln. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt BVB
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anfang des Jahres übernimmt er den BVB nach der Trennung von Trainer Nuri Sahin und wechselt danach wieder ins zweite Glied. Nun soll Mike Tullberg ein Team in seiner dänischen Heimat übernehmen.

Dortmund.

Der frühere BVB-Interimstrainer Mike Tullberg verlässt Borussia Dortmund und wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten zum FC Midtjylland in seine dänische Heimat. Demnach soll der Fußball-Bundesligist für den vorzeitigen Abgang seines bisherigen U23-Trainers eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro kassieren. Das berichten der TV-Sender Sky und "Bild".

Der Däne hatte die Profis des BVB Anfang des Jahres für drei Spiele nach der Trennung von Trainer Nuri Sahin betreut, ehe Niko Kovac den Job übernommen hatte. Mit Midtjylland spielt Tullberg künftig in der Europa League. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
14:50 Uhr
2 min.
Kovac mit Wechselveto zu Beier: "Möchte nicht, dass er geht"
Zieht Maximilian Beier weiter auf die Insel?
Um Nationalspieler Maximilian Beier sind skurrile Transfergerüchte entbrannt. Über ein 70-Millionen-Euro-Angebot aus England, das für den Spieler uninteressant sein soll und ein Veto vom Trainer.
26.08.2025
3 min.
Trotz holprigen Saisonstarts: BVB verlängert mit Coach Kovac
Bleibt auch über die Saison hinaus Trainer von Borussia Dortmund: Niko Kovac
Borussia Dortmund verlängert mit seinem Trainer um ein Jahr bis 2027. Der Saisonstart war mau, aber Sportchef Ricken lobt den Coach. Unter Kovac spiele die Mannschaft "wieder attraktiven Fußball".
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
Mehr Artikel