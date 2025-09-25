Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ehemaliger Bayern-Manager Neppe heuert in Paris an

Marco Neppe war zehn Jahre für den FC Bayern aktiv - hier etwa beim Wintertrainingslager 2023 in Doha. (Archivfoto) Bild: Peter Kneffel/dpa
Marco Neppe war zehn Jahre für den FC Bayern aktiv - hier etwa beim Wintertrainingslager 2023 in Doha. (Archivfoto) Bild: Peter Kneffel/dpa
1. Bundesliga
Ehemaliger Bayern-Manager Neppe heuert in Paris an
Marco Neppe war ein Jahrzehnt beim FC Bayern als Scout und Technischer Direktor aktiv. Vor etwas mehr als einem Jahr trennten sich die Wege - nun heuert er in Paris an.

Paris.

Der französische Erstliga-Aufsteiger FC Paris hat einen langjährigen Verantwortlichen des FC Bayern verpflichtet. Marco Neppe, einst Scout und dann Technischer Direktor in München, wird zum 1. Oktober Sportdirektor beim Hauptstadtverein von der Seine. "Marco Neppe bringt uns Erfahrung auf höchstem Niveau in einem der größten europäischen Vereine mit prestigeträchtigen Erfolgen", sagte Vereinschef Pierre Ferracci.

Die Pariser, die im Sommer in die Ligue 1 aufgestiegen waren, setzen vor allem bei der Kaderzusammenstellung auf Neppes Expertise. Der heute 39-Jährige hatte 2014 als Scout bei den Bayern angefangen und drei Jahre später die Scouting-Abteilung übernommen. Im Dezember 2021 wurde er dann Technischer Direktor in München. Im April 2024 trennte sich der Verein von ihm. (dpa)

