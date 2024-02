Ehemaliger Radprofi André Greipel gründet Academy

Der mehrmalige Tour-de-France-Etappensieger will Talente fördern. Für die Aufnahme ins Team sind nicht nur Leistungswerte entscheidend.

Rostock.

André Greipel hat den Startschuss für seine eigene Nachwuchs-Academy gegeben. Ziel ist es, junge Talente aus ganz Deutschland zusammen mit starken Partnern zu fördern und sie mit seiner langjähriger Erfahrung als Profi zu entwickeln. Das gab der Bund Deutscher Radfahrer bekannt. Greipel geht damit einen Weg wie der ehemalige Profikollege und Freund Marcus Burghardt. Der gebürtige Zschopauer unterstützt seit Jahren sein gleichnamiges Juniorteam beim RSV 54 Venusberg im Erzgebirge. "Wir lassen zu viele junge Talente unentdeckt," erklärte der mehrmalige Tour-Etappensieger Greipel: "Gemeinsam mit lokalen Vereinen wollen wir echte Talente finden und diese gemeinsam mit starken Partnern entwickeln." Der gebürtige Rostocker, der in Hürth nahe Köln lebt, möchte mit seiner Academy "the ride direction" Talente zwischen 17 und 19 Jahren über örtliche Vereine ansprechen. Für die Aufnahme in das Programm sollen nicht Ergebnisse oder Leistungswerte entscheidend sein. Viel wichtiger sei es, echte Talente zu finden, die sportlichen Ehrgeiz besitzen. Neben der materiellen Unterstützung sind regelmäßig Onlinemeetings und Workshops sowie gemeinsame Treffen und Trainingsfahrten geplant. (tp)