Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ehlers/Wickler verpassen WM-Finale - Kampf um Bronze

Der Schwede Jonatan Hellvig blockt Clemens Wickler (r) im WM-Halbfinale.
Der Schwede Jonatan Hellvig blockt Clemens Wickler (r) im WM-Halbfinale. Bild: Matt Turner/AAP/dpa
Der Schwede David Ahman (M) schlägt im WM-Halbfinale gegen Nils Ehlers.
Der Schwede David Ahman (M) schlägt im WM-Halbfinale gegen Nils Ehlers. Bild: Matt Turner/AAP/dpa
Nils Ehlers (l) und Clemens Wickler während des Halbfinalspiels der Beachvolleyball-WM.
Nils Ehlers (l) und Clemens Wickler während des Halbfinalspiels der Beachvolleyball-WM. Bild: Matt Turner/AAP/dpa
Der Schwede Jonatan Hellvig blockt Clemens Wickler (r) im WM-Halbfinale.
Der Schwede Jonatan Hellvig blockt Clemens Wickler (r) im WM-Halbfinale. Bild: Matt Turner/AAP/dpa
Der Schwede David Ahman (M) schlägt im WM-Halbfinale gegen Nils Ehlers.
Der Schwede David Ahman (M) schlägt im WM-Halbfinale gegen Nils Ehlers. Bild: Matt Turner/AAP/dpa
Nils Ehlers (l) und Clemens Wickler während des Halbfinalspiels der Beachvolleyball-WM.
Nils Ehlers (l) und Clemens Wickler während des Halbfinalspiels der Beachvolleyball-WM. Bild: Matt Turner/AAP/dpa
Sport-Mix
Ehlers/Wickler verpassen WM-Finale - Kampf um Bronze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen Ahman/Hellvig setzt es für die Hamburger die 14. Niederlage im 15. Duell. Im Spiel um Rang drei wartet nun am Sonntag ein französisches Duo.

Adelaide.

Die Beach-Volleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben ihr WM-Halbfinale verloren und spielen im australischen Adelaide um die Bronzemedaille. Das Duo aus Hamburg kassierte in der Revanche für das verlorene Olympia-Finale von Paris eine 0:2 (10:21, 14:21)-Niederlage gegen die Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig. Für Ehlers/Wickler war es die 14. Pleite im 15. Duell mit den Olympiasiegern.

"Das ist gerade eine sehr große Enttäuschung", sagte der 30 Jahre alte Wickler im NDR: "Nicht nur, dass wir das Spiel verlieren, sondern auch wie wir es verlieren. Wir kriegen eine ganz schöne Klatsche hier im Halbfinale." Der 31-jährige Ehlers ergänzte: "Es war heute phasenweise die verhext."

Im ersten Satz war Ahman der bestimmende Spieler. Immer wieder schaffte es der 23-Jährige, schwierige Bälle als perfekte Vorlagen an seinem Partner zu spielen. Hellvig überzeugte dazu auch noch im Block. So ging der Durchgang schon nach einer knappen Viertelstunde verloren.

Zu wenig Druck durch die deutschen Aufschläge

Ehlers/Wickler schafften es auch im zweiten Satz zu selten, die Gegner mit ihren Aufschlägen unter Druck zu setzen. Die Schweden setzten sich auf 16:12 ab. Schnell hatten sich Ahman/Hellvig sechs Matchbälle erarbeitet. Schon den ersten Versuch nutzten sie zum Finaleinzug.

Im Spiel um Platz drei treffen Ehlers und Wickler nun am Sonntag um 5.30 Uhr deutscher Zeit zum ersten Mal auf die Franzosen Téo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat, die im Viertelfinale die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter besiegt hatten. Blockspezialist Ehlers gab sich kämpferisch: "Wir sind noch im Turnier, es gibt noch ein Spiel und da gibt es nichts zu verlieren." Er und sein Partner wollen "alles reinhauen und noch mal richtig hier den Center Court anzünden".

Ahman/Hellvig erwarten im Finale vier Stunden später ihre schwedischen Landsleute Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson, die Rotar/Gauthier-Rat im Semifinale 2:0 (21:18, 21:17) geschlagen hatten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
13:54 Uhr
2 min.
Italien muss in WM-Playoffs gegen Nordirland ran
Italien muss zwei Playoff-Spiele für ein WM-Ticket gewinnen.
Während Deutschland bereits für die WM buchen kann, muss Italien bangen. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso erwischt für die Playoffs einen machbaren Auftakt - und ein kniffliges Final-Szenario.
01.11.2025
2 min.
Kloses Nürnberger nach Zittersieg auf Klettertour
Der "Club" jubelt gegen Braunschweig, hier nach dem Tor zum 2:0.
Der 1. FC Nürnberg feiert den dritten Dreier der Saison und ist nun seit vier Partien ungeschlagen. Glanzpunkte beim Arbeitssieg sind die Tore von Zoma und Becker.
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
Mehr Artikel