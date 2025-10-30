Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Ein bisschen amateurhaft": Matthäus für frühere VAR-Nutzung

Lothar Matthäus plädiert für einen früheren Einsatz des Videoschiedsrichters.
Lothar Matthäus plädiert für einen früheren Einsatz des Videoschiedsrichters. Bild: Harry Langer/dpa
Lothar Matthäus plädiert für einen früheren Einsatz des Videoschiedsrichters.
Lothar Matthäus plädiert für einen früheren Einsatz des Videoschiedsrichters. Bild: Harry Langer/dpa
Fußball
"Ein bisschen amateurhaft": Matthäus für frühere VAR-Nutzung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Videoschiedsrichter wird im Pokal erst ab dem Achtelfinale genutzt. Durch einige Entscheidungen in der aktuellen Runde ist das Thema wieder präsent. Lothar Matthäus vertritt eine klare Meinung.

Köln.

Nach vielen strittigen Entscheidungen in der zweiten Runde des DFB-Pokals hat sich Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus für einen früheren Einsatz des Videoschiedsrichters ausgesprochen. Dass der VAR erst ab dem Achtelfinale genutzt werde, ist aus Sicht von Matthäus "eigentlich schon ein bisschen amateurhaft".

Der 64-Jährige fügte in einem Interview von RTL/ntv hinzu: "In der Bundesliga legen wir Wert darauf – und dann hast du K.-o.-Spiele, in denen du nichts mehr reparieren kannst. Deswegen bin ich auch ein Befürworter: Wenn wir das schon durchziehen, dann konsequent und komplett – oder gar nicht."

Der VAR kommt aufgrund struktureller und finanzieller Herausforderungen nicht schon früher zum Einsatz. In den beiden Runden zuvor sind die Unparteiischen auf sich selbst und ihre Assistenten gestellt. 

Bayerns Díaz klar im Abseits

Matthäus nannte als Beispiel den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Luis Díaz beim 4:1-Erfolg des FC Bayern beim 1. FC Köln. Der Münchner Angreifer hatte dieses Tor aus deutlicher Abseitsposition erzielt. "Es geht hier auch um sehr viel Geld. In der Bundesliga mit ihren 34 Spieltagen ist es meistens so, dass sich Entscheidungen mal pro und mal kontra für dich ergeben", so Matthäus weiter. "Die Kölner haben in diesem Jahr keine Chance mehr, dass da noch etwas auf der Pro-Seite ist – sie sind ausgeschieden."

Den Schiedsrichtern fiele es nach den Erfahrungen aus der Bundesliga womöglich schwerer, sich jetzt wieder umzustellen, meinte Matthäus. "Es ist eine Gewohnheitssache. Man verlässt sich darauf, deshalb winkt man oft spät – manchmal gar nicht." Das Spiel der Kölner war indes nur eines von vielen, das für Diskussionsstoff sorgte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
2 min.
Nach Abseitstor: Selbst Eberl fordert früheren VAR im Pokal
Max Eberl sorgt mit seiner Forderung für Aufsehen
FCB-Sportvorstand Max Eberl will den VAR früher im Pokal – ausgerechnet nach einem Bayern-Tor, das nur zählte, weil es den Videobeweis nicht gab.
31.10.2025
2 min.
Matthäus: Woltemade inzwischen 100 Millionen Euro wert
Lothar Matthäus findet Nick Woltemade hat inzwischen einen Marktwert von mindestens 100 Millionen Euro. (Archivfoto)
Die Kommentare von Matthäus im Wechselpoker um Woltemade haben beim FC Bayern für großen Ärger gesorgt. Der Stürmer ging nach England - und Matthäus äußert sich erneut zum Marktwert des 23-Jährigen.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
Mehr Artikel