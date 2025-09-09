Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Ein Irrenhaus": Italien bejubelt 5:4-Spektakel

Sandro Tonali erlöste Italien mit seinem späten Siegtreffer.
Sandro Tonali erlöste Italien mit seinem späten Siegtreffer. Bild: Denes Erdos/AP/dpa
Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso startete mit zwei Siegen in sein neues Amt.
Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso startete mit zwei Siegen in sein neues Amt. Bild: Denes Erdos/AP/dpa
Sandro Tonali erlöste Italien mit seinem späten Siegtreffer.
Sandro Tonali erlöste Italien mit seinem späten Siegtreffer. Bild: Denes Erdos/AP/dpa
Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso startete mit zwei Siegen in sein neues Amt.
Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso startete mit zwei Siegen in sein neues Amt. Bild: Denes Erdos/AP/dpa
Fußball
"Ein Irrenhaus": Italien bejubelt 5:4-Spektakel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentore, späte Erlösung und große Emotionen: Italien zittert sich zu einem 5:4 gegen Israel und ist auf WM-Kurs. Fans empfehlen dem neuen Nationaltrainer ärztlichen Beistand.

Rom.

Das 5:4-Spektakel gegen Israel in der WM-Qualifikation hat in Italien einen Wirbel der Emotionen ausgelöst. "Ein Wahnsinnssieg", jubelte die "Gazzetta dello Sport", vermerkte aber nach dem Zittern bis in die Nachspielzeit: "Was für ein Schrecken. Und was für Fehler." Der "Corriere dello Sport" freute sich über "die Schönheit des Unerklärlichen" und fasste die Ereignisse im ungarischen Debrecen so zusammen: "Es ist ein Irrenhaus." 

Erst der späte Treffer von Sandro Tonali (90.+1 Minute) erlöste die Squadra Azzurra an einem denkwürdigen Abend. Durch zwei Eigentore von Manuel Locatelli (16.) und Alessandro Bastoni (87.) und die Treffer von Dor Peretz (52./89.) war der Erfolg lange in Gefahr. "Heute war ein Alptraum", sagte Italiens neuer Nationaltrainer Gennaro Gattuso. "Wir sind verrückt, weil wir einige lächerliche Tore kassiert haben", fügte der 47-Jährige hinzu. 

Der Coach lobte aber, dass sein Team "mit Herz und Seele gespielt" habe. "Man muss den Jungs Anerkennung zollen, weil sie die Stärke hatten, auf jede Ohrfeige zu reagieren, die sie bekamen", sagte Gattuso. In den sozialen Netzwerken empfahlen Nutzer nach der turbulenten Partie, vorsorglich den Kardiologen des Nationaltrainers zu benachrichtigen. 

Italiens Angst vor dem Dämon

Für Gattuso war es nach dem 5:0 gegen Estland der zweite Sieg im zweiten Spiel in seinem neuen Amt. Mit neun Punkten verbesserten sich die Italiener auf Platz zwei der Gruppe G hinter Norwegen. Der Sieg gegen Israel "haucht einer Nationalmannschaft neues Leben ein, die zum dritten Mal in Folge mit dem Dämon eines erneuten WM-Ausschlusses zu kämpfen hat", schrieb "Tuttosport" in Erinnerung daran, dass Italien zuletzt zweimal die WM-Qualifikation verpasst hatte. 

Dieser Dämon habe sich am Quartier des Nationalteams in Coverciano eingenistet, fürchtet das Blatt und sieht Gattuso bereits als Retter. "Dank des Exorzismus des Mannes, der diesen Pokal in den Himmel gehoben hat, könnte er endlich verschwinden." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Wichtige drei Punkte für Italien bei Gattuso-Debüt
Italien gewann in der WM-Qualifikation nach einigen Problemen am Ende klar gegen Estland.
In seinem ersten Spiel als italienischer Nationaltrainer muss Gennaro Gattuso lange zittern. Dann fallen die Tore fast im Minutentakt. Ein Bayern-Star trifft für Frankreich.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
08.09.2025
2 min.
Italien holt nächsten Sieg unter Gattuso - Schweden patzt
Italien setzte sich mit Mühe gegen Israel durch
Italien erlebt beim 5:4-Sieg gegen Israel einen spektakulären Sieg in der WM-Qualifikation - aber auch einen schmeichelhaften. Nicht so viel Glück haben die Schweden.
12:25 Uhr
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
Mehr Artikel